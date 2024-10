Tunisie : Le DG de l’Alesco reçu par le ministre des Affaires étrangères

Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a reçu, ce mercredi 16 octobre 2024, Mohamed Ould Amar, Directeur Général de l’Organisation Arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (Alesco).

Lors de la rencontre, le Ministre Mohamed Ali Nafti a souligné l’importance qu’accorde notre pays et ses différentes structures au suivi des activités des organisations arabes spécialisées basées en Tunisie et à leur assurer toutes les conditions appropriées afin d’atteindre leurs objectifs dans les domaines de leurs activités.

Mohamed Ali Nafti a également confirmé le soutien de la Tunisie au rôle stratégique de l’Organisation Arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences dans la région arabe, en relation avec les mutations et les défis actuels que connaissent le monde et la région arabe, d’autant plus qu’elle est chargée de préserver le patrimoine arabe commun et de développer les méthodes de savoir dans les pays arabes.

Pour sa part, Mohamed Ould Amar a présenté ses remerciements pour le soutien et l’assistance qu’accordent les différentes structures tunisiennes à l’organisation, et a donné un aperçu sur les principales activités menées par l’organisation dans les domaines éducatif, culturel et scientifique, ainsi que les prochaines échéances programmées par l’organisation.

Communiqué