Vers la baisse de la TVA sur l’électricité domestique de 13 à 7%

Le taux de la TVA appliquée sur les ventes d’électricité pourrait baisser de 13 à 7% pour les consommateurs à revenus modestes et moyens, dont la consommation mensuelle ne dépasse pas 300 kilowatts (heure).

Cette mesure, incluse par le gouvernement dans le projet de loi de finances pour l’année 2025, qui sera bientôt discuté à l’Assemblée des représentants du peuple et au Conseil des régions et districts, permettra une baisse d’environ 5% du prix de l’électricité consommée pour les catégories sociales à revenus faibles et moyens, lesquelles représentent environ 93% du total des abonnés au réseau électrique. Elle vise également à alléger le coût de la consommation d’électricité domestique, devenu un fardeau supplémentaire pour le pouvoir d’achat d’un grand nombre de citoyens.

Reste qu’avec la persistance de l’inflation à des taux dépassant 7% et la poursuite de la hausse des prix des produits de première nécessité (viande, légumes, fruits…) va atténuer l’effet escompté d’une telle mesure à connotation populiste et dont l’impact économique va être négligeable.

