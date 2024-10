«Vues sur les Arts» : Programme de la 5e édition à l’Agora Marsa & Djerba

La cinquième édition du Festival «Vues sur les Arts», à L’Agora de la Marsa et Djerba a débuté ce mercredi et se poursuivra jusqu’au 20 octobre 2024.

Le festival «Vues sur les Arts» revient avec une programmation unique dédiée à l’art et à la connaissance ! Venez découvrir des biopics, documentaires et fictions autour de thèmes tels que la peinture, la musique, la danse, la littérature, le patrimoine et l’art culinaire, tout en abordant des sujets contemporains comme l’art numérique, l’environnement et l’intelligence artificielle. 🎨

Réservez vos places pour cette célébration unique des arts ! Au programme :

🎥 Monsieur Aznavour (Mehdi Idir, Grand Corps Malade)

Plongez dans l’incroyable parcours de Charles Aznavour, monument de la chanson française.

📅 Film d’ouverture.

🎥 Lee Miller (Ellen Kuras)

L’incroyable destin de Lee Miller, muse et photographe de guerre, ayant marqué l’histoire par son courage.

🎥 McQueen (Peter Ettedgui)

Découvrez le génie tourmenté d’Alexander McQueen, créateur visionnaire qui a bouleversé le monde de la mode.

🎥 La passion de Dodin Bouffant (Tran Anh Hung)

Gastronomie et amour se mêlent dans cette histoire émouvante d’un célèbre cuisinier et sa muse.

🎥 La jeune fille et les paysans (DK Welchman)

Une révolte contre les traditions dans ce chef-d’œuvre d’animation inspiré du Nobel Les Paysans.

🎥 Léo, la fabuleuse histoire (Léonard de Vinci)

Explorez la Renaissance à travers les yeux du génie Léonard de Vinci, rêveur et innovateur.

🎥 Pauvres Créatures (Yorgos Lanthimos)

Bella, ramenée à la vie, part dans une aventure à travers les continents pour découvrir le monde et s’affirmer.

🎥 Yannick (Quentin Dupieux)

Une soirée théâtrale qui dérape quand Yannick interrompt la pièce pour en prendre le contrôle. Un vrai coup de maître !

🎥 L’Homme abstrait (Rami Jarboui)

Un hommage vibrant au peintre tunisien Hédi Turki, retraçant sa carrière et l’histoire des arts plastiques en Tunisie.

🎥 L’Homme qui est devenu musée (Marwen Trabelsi)

L’incroyable univers de l’artiste Aly Issa, absorbé par ses œuvres jusqu’à en devenir un musée vivant.

🎥 Cesária Évora : la Diva aux pieds nus (Ana Sofia Fonseca)

Le parcours émouvant de Cesária Évora, reine de la Morna, de la pauvreté à la scène internationale.

📅 Film de clôture.

