La Marsa : Cyrine est toujours portée disparue

Dorra Ben Ghachem à affirmé ce vendredi 18 octobre 2024 que contrairement aux rumeurs, sa sœur Cyrine n’a pas encore été retrouvée. Elle est portée disparue depuis mardi dernier après avoir quitté le domicile familal situé à La Marsa (banlieue nord de Tunis).

« Le temps joue contre nous et chaque minute compte. Nous faisons appel à la solidarité et au sens de responsabilité de tous les Tunisiens pour nous aider à la retrouver », a écrit Dorra Ben Ghachem dans un post publié ce soir sur sa page Facebook.

Elle a également invité toute personne amenée à croiser Cyrine, à la garder dans son champ de vision sans l’effrayer, à appelez immédiatement la police au 197 pour signaler sa position puis à contacter la famille au 20577043 pour la tenir informée.

Notons que la famille a proposé hier d’offrir une somme d’argent à toute personne qui retrouve Cyrine, âgée de 46 ans et souffrant de troubles et qui depuis sa disparition le 15 octobre aurait été aperçue dans la zone de La Marsa et à l’avenue de Paris au centre ville de Tunis.

« Vos marques de sympathie et d’affection sont d’une grande aide en cette période très difficile. Toute la famille tient à vous exprimer sa plus profonde gratitude», a encore commenté la sœur de Cyrine.

Rappelons que selon les dernières informations, Cyrine serait vêtue d’une robe fleurie (violet, orange sur fond blanc) ou une robe rouge, sachant que les recherches se poursuivent, outre l’appel à témoins lancé depuis mercredi.

Y. N.