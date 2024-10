Le tandem Tunisie – Algérie avance à pas sûrs

Les relations tuniso-algériennes se sont beaucoup renforcées sous le double règne de Kaïs Saïed en Tunisie et Abdelmadjid Tebboune en Algérie. Ces derniers, qui viennent d’être réélus pour un second mandat, semblent déterminés à les renforcer davantage, reste à savoir comment, dans quels domaines et selon quel calendrier.

Ces sujets ont été au centre de la visite effectuée ce weekend à Alger par le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens de l’étranger, Mohamed Ali Nafti, qui a été reçu, dimanche 20 octobre, au deuxième jour de sa visite, par le président Tebboune, au Palais d’El Mouradia à Alger.

Lors de cet entretien qui s’est déroulé en présence du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf et des ambassadeurs de Tunisie et d’Algérie auprès des deux pays, Nafti a transmis les salutations du président Saïed, à son homologue algérien, lui réitérant ses félicitations à l’occasion de sa réélection pour un second mandat.

Mobilité, sécurité et stabilité

Nafti a également passé en revue les résultats les plus marquants de la séance de travail qu’il a tenue, quelques heures auparavant, avec son homologue algérien, ayant porté sur les moyens de déployer les directives des dirigeants des deux pays sur la voie du renforcement des relations bilatérales, en l’occurrence, en matière de promotion des législations régissant les conditions d’accueil et de séjour des Tunisiens et des Algériens dans les deux pays.

De son côté, le président Tebboune a appelé le chef de la diplomatie tunisienne à transmettre ses félicitations et ses vœux de réussite au président Saïed, suite à sa récente réélection pour un nouveau mandat, soulignant sa détermination à élever aux plus hauts niveaux les relations de fraternité, de coopération et de complémentarité entre les deux pays et de relever les défis communs dans la pleine aptitude et confiance.

Lors de cette réunion, ont également été évoquée, plusieurs questions d’intérêt commun au double niveau régional et international, l’accent étant mis par le président Tebboune sur le l’harmonie et la convergence des points de vue des deux pays sur les moyens de consolider les piliers de la sécurité et de la stabilité.

Dans cette perspective, le président algérien a souligné l’intérêt de poursuivre les concertations et la coordination bilatérale à portée de faire face aux divers défis communs et de traiter des problèmes de la région, au premier plan desquels, la juste cause palestinienne ainsi que la cessation des agressions brutales contre le Liban frère.

Vers un «partenariat stratégique pilote»

Les perspectives de la coopération tuniso-algérienne dans les domaines vitaux, les moyens visant à mettre à jour les législations facilitant l’intégration socio-économique des Tunisiens et des Algériens résidant dans les deux pays, ont été au centre de la séance de travail tenue, le même jour, à Alger, entre Mohamed Ali Nafti et Ahmed Attaf.

Les deux parties ont passé en revue les différents volets de la coopération et du partenariat entre les deux pays et débattu du commerce, de l’investissement, de l’énergie, du transport, de la santé, de l’eau et de la sécurité alimentaire.

Ils ont par ailleurs exprimé leur ferme volonté de renforcer davantage ces relations et de les hisser au niveau d’un «partenariat stratégique pilote», précise un communiqué officiel tunisien.

Les efforts visant faciliter une meilleure intégration sociale et économique des Tunisiens établis en Algérie et, vice versa, ont également été évoqués lors de cette séance, à travers l’appel à une nécessaire mise à jour de la législation régissant cette question.

Sur un autre plan, les deux parties ont saisi l’occasion pour passer en revue nombre de questions d’intérêt commun aux différents niveaux, régional et international, affichant une parfaite convergence de vues et de positions autour ces questions.

A ce titre, les deux responsables ont convenu d’intensifier la concertation bilatérale au service des questions de la région, notamment, la juste cause palestinienne, l’agression contre le Liban frère la situation dans l’espace africain.

A l’issue de la séance, les deux ministres ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle, ils ont mis en exergue la «spécificité» des relations bilatérales, réaffirmant la volonté commune de les soutenir et de les renforcer davantage dans les différents domaines afin d’en tirer un bénéfice mutuel et asseoir ainsi les fondements d’un partenariat durable.

Renforcer la présence tunisienne sur le marché algérien

Toujours dans le cadre de sa visite, le ministre des Affaires étrangères a eu une réunion avec un groupe d’hommes d’affaires tunisiens opérant en Algérie, lors de laquelle, il a écouté leurs préoccupations et suggestions au sujet des moyens de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays et d’accroître la présence tunisienne sur le marché algérien prometteur.

Dans ce contexte, le chef de la diplomatie tunisienne a mis l’accent sur le rôle primordial assumé par les opérateurs économiques et les entreprises du secteur privé dans la promotion d’une coopération économique fructueuse entre la Tunisie et l’Algérie, soulignant l’importance d’exploiter au mieux les potentialités offertes afin de développer des partenariats commerciaux et industriels entre les deux pays frères.

Il a également appelé les hommes d’affaires tunisiens à contribuer, à travers des investissements directs, au développement de l’économie tunisienne et à la diversification des projets à haute valeur ajoutée et à instaurer des partenariats avec les hommes d’affaires algériens pour activer davantage la dynamique économique entre les deux pays.

Lors d’une rencontre avec les membres de la communauté tunisienne résidant en Algérie, Nafti a salué le rôle des Tunisiens établis en Algérie dans le renforcement des liens de fraternité entre les deux peuples frères, estimant qu’ils représentent un pont de liaison entre les deux pays.

La rencontre a été l’occasion pour le ministre de s’imprégner des préoccupations et des intérêts des membres de la communauté, soulignant à cet égard l’attachement du Président de la République à fournir les meilleurs services possibles à la communauté tunisienne à l’étranger.

