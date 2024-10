Saïed se félicite de la réouverture de la piscine municipale du Belvédère  

La rénovation de la piscine municipale du Belvédère et la restauration de la Place Pasteur à la lisière de Tunis sont à verser au chapitre des réalisations de Kaïs Saïed.

C’est pour rappeler cette promesse tenue que le président de la république a rendu visite à ladite piscine située à la place Pasteur, ce matin, mardi 22 octobre 2024, pour constater le travail accompli par le génie militaire grâce à un financement de la Banque internationale arabe de Tunisie (Biat).

Rappelons que le chef de l’Etat avait rendu visite, le 15 février 2024, à la piscine municipale du Belvédère et à la Place Pasteur, et souligné la nécessité de hâter la rénovation de cette installation sportive dans les plus brefs délais, sous la supervision du génie militaire, dans sa forme et ses spécifications d’origine. Cette piscine, qui avait été construite en 1930 sous le protectorat français, avait pris de l’âge et était quasiment en ruine.

«Il s’agit là de ma deuxième visite à la piscine du Belvédère [la première ayant eu lieu deux ans auparavant, Ndlr], et pourtant la municipalité n’a pas eu la réactivité nécessaire pour agir», a indiqué le Saïed. Et d’ajouter : «Nous sommes dans une course contre la montre, et le projet ne requiert pas d’études ni de nouveaux termes de références pour être fait. Les travaux devraient être lancés et parachevés dans les plus brefs délais. Des patriotes ont manifesté leur détermination à prendre en charge le coût des travaux de rénovation de ce monument fermé depuis plus d’une quarantaine d’années», a-t-il jouté, par allusion à la Biat qui a financé les travaux dans le cadre de son programme de RES.

