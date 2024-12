A Magdebourg, la loi du hachoir; des Nazis sionistes et des Arabes SS

Avec l’attaque de Magdebourg, une majorité d’Arabes pensent que les Allemands ont eu moins que ce qu’ils méritent du fait de la politique suivie par l’oncle Olaf Scholz, le chancelier le plus sioniste de l’Histoire. Quant aux victimes, ils n’y pensent même pas; elles ne sont certainement dignes d’aucune compassion à leurs yeux; malheureusement pas. Tant qu’à faire, lorsque les Nazis deviennent des sionistes, faut-il s’étonner qu’un Arabe islamophobe devienne un SS?

Dr Mounir Hanablia *

Magdebourg la maudite. Cette ville d’Allemagne sur la rivière Elbe avait fait partie jusqu’à la réunification allemande de la République Démocratique Allemande, d’obédience communiste, sous la férule de l’Union Soviétique. Elle était passée à la postérité après 1631 lors de la guerre de Trente ans lorsque les troupes catholiques y avaient pénétré, et l’avaient saccagée après avoir massacré la population. Un immense incendie avait ravagé la majeure partie de la ville. Les habitations calcinées encore debout s’étaient écroulées sur les soldats revenus piller le lendemain au milieu des cadavres brûlés après l’extinction de l’incendie.

Mais Magdebourg avait joué un rôle important au Moyen âge dans la colonisation des territoires slaves de l’est, ce qu’on avait appelé «drang nach osten», la poussée vers l’est, en tant que centre commercial, religieux et politique. Car, il ne faut pas se leurrer, les populations proprement germaniques se situaient à l’origine en Scandinavie, au Danemark, en Frise, sur et dans le territoire situé entre le Rhin et l’Elbe. La Poméranie, la Prusse, la Silésie et la Livonie n’avaient été que des conquêtes coloniales allemandes et une bonne partie de la population slave y résidant avait été germanisée de gré ou de force.

Soutien allemand au colonialisme de l’État israélien

Il convient de se le rappeler pour deux raisons. La première est que les Nazis n’avaient fait que mettre en application avec des moyens modernes l’expansionnisme de leurs ancêtres, sur une échelle bien plus importante. La seconde, conséquence de la première, est la politique allemande actuelle, singulièrement accommodante, d’aide et de soutien envers le colonialisme de l’État israélien.

Ces pensées me sont venues lorsqu’un médecin d’origine saoudienne résidant en Allemagne depuis 19 ans a été accusé d’avoir foncé sur la foule à Magdebourg avec son véhicule, faisant 5 tués et 200 blessés.

Naturellement et comme toujours les médias occidentaux se sont dans un premier temps limités aux faits bruts, ainsi qu’ils le font toujours lorsqu’il s’agit de masquer le lien entre un attentat survenu dans un pays occidental et la situation actuelle bien plus dramatique qui règne depuis plus d’une année au Moyen-Orient et dont le gouvernement israélien est en majeure partie responsable. Sauf que le fait de révéler l’identité et la nationalité du suspect établissaient à priori ce lien d’une manière évidente, en l’attribuant au terrorisme, d’une manière parfaitement erronée.

Mais depuis le 7 octobre 2023, les gouvernements occidentaux, en se rangeant comme ils en ont l’habitude derrière l’administration américaine, ont adopté la thèse sioniste, celle d’y inclure la résistance palestinienne en tant que partie intégrante de l’islamisme, c’est-à-dire de l’islam, cette menace existentielle contre la civilisation européenne, ainsi que le définissent les partis nationalistes européens.

Évidemment, cette affaire aurait pu fournir de l’eau au moulin des partis chauvinistes allemands, ceux qui ont fait du combat contre l’émigration et du soutien à l’entreprise coloniale israélienne un substitut à la perte de Riga, de Dantzig, de Memel, et de Strasbourg. Tout comme la défense de l’Ukraine a fourni un alibi à une politique de cooptation, en réalité d’annexion, de ce pays par l’Europe au nom de la défense contre l’expansionnisme russe, obéissant en réalité aux mêmes mobiles que ceux qui avaient mené les Panzer allemands vers les rives de la mer Noire, ceux de la colonisation de ce grenier à blé par des populations «européennes».

Si on en revient à l’Histoire, les chevaliers teutoniques, cet ordre militaire allemand proche des Templiers et des Hospitaliers, créé durant les Croisades à Jérusalem, s’étaient heurtés à l’armée du prince russe Alexandre Nevski en 1242 lorsqu’ils avaient pénétré en Russie avec l’approbation du pape pour la convertir au catholicisme.

Le rappel de ces faits historiques établit ainsi incontestablement le lien entre la guerre actuelle en Ukraine, et celle du Proche-Orient, tout en démontrant les mobiles animant les gouvernements occidentaux. Et aux yeux du gouvernement allemand, l’État d’Israël est tout aussi fondé à coloniser des territoires arabes avec tous les moyens à sa disposition que le fut jadis l’Ordre Teutonique dans les territoires slaves. La Pologne serait bien inspirée de s’en souvenir.

Un gouvernement qui va à l’encontre de ses intérêts nationaux

Pour en revenir à l’attaque de Magdebourg, les victimes méritaient-elles de mourir ainsi écrasées par un chauffard? Incontestablement pas. Ce sont des passants comme les autres qui sont morts, pas Olaf Scholz ou ses acolytes. Et rien ne prouve que la population allemande approuve la politique d’un gouvernement qui va à l’encontre de ses intérêts nationaux en la privant d’un gaz russe abondant au coût modique issu du Nord Stream afin de complaire à une administration américaine lui ordonnant d’acheter le gaz liquéfié que son pays produit à un coût plus substantiel.

C’est ce même Olaf Scholz qui, contre tous les principes de liberté d’expression, soumet à des mesures de rétorsion ses compatriotes critiques de la politique israélienne de massacres à Gaza, au Sud Liban, et d’annexion du territoire syrien.

Il est clair que l’Occident a quitté l’esprit des Lumières, celui du caractère universel de sa civilisation et de la préservation des droits de tout individu, pour lui en substituer un autre, celui de la subordination de ces droits aux intérêts des seules nations européennes, ou bien à l’époque mercantiliste que nous vivons, de ses sociétés commerciales et financières phares.

Il reste que la profession de l’auteur présumé de l’attentat, celle de médecin, interpelle plus que ses origines. Les médecins de Gaza ont été arrêtés, séquestrés, torturés de la manière la plus vile et la plus abjecte par l’armée criminelle sioniste, après avoir vu leurs hôpitaux bombardés et saccagés. Ces faits indiscutables se sont déroulés sous les yeux de nombreux médecins étrangers qui les ont rapportés.

Du reste les 100 000 morts de Gaza et ses 500 000 blessés ne méritaient pas plus que le bon peuple de Magdebourg de souffrir et d’être privés ainsi de la vie, par des soldats bénéficiant de l’aide militaire et du soutien politique allemands.

Oui mais cet acte meurtrier mis sur le compte de l’islamisme a été en réalité perpétré par un émigré militant dans un parti allemand d’extrême droite xénophobe qui pense que le gouvernement de son pays doit être puni pour accueillir autant d’étrangers.

La haine de soi

Pourquoi ce Saoudien d’origine, médecin de surcroît, a-t-il voulu punir son pays d’accueil de cette façon? La question mérite d’être posée. Tout compte fait son acte sert bien la cause qu’il défend. En effet, la majorité des Allemands ne se feront pas faute de penser qu’après un acte semblable leur pays non seulement ne doit plus accueillir d’étrangers, mais doit en expulser ceux qui y vivent, même les plus intégrés ou ceux y bénéficiant du statut social le plus prestigieux.

Quant aux Arabes, les plus sages parmi eux pensent certainement qu’il est heureux que ce Saoudien se soit révélé avoir la haine de soi, car ce genre d’actes perpétré par des musulmans a toujours été contre-productif pour les causes qu’ils prétendent défendre.

Les autres Arabes, la majorité, pensent que les Allemands ont eu moins que ce qu’ils méritent du fait de la politique suivie par l’oncle Olaf Scholz, le chancelier le plus sioniste de l’Histoire. Quant aux victimes, ils n’y pensent même pas; elles ne sont certainement dignes d’aucune compassion à leurs yeux; malheureusement pas.

Tant qu’à faire, lorsque les Nazis deviennent des sionistes, faut-il s’étonner que les Arabes deviennent des SS?

* Médecin de libre pratique.