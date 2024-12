Dabaiba s’oppose au renforcement de la présence russe en Libye

Abdulhamid Dabaiba s’oppose à la décision de la Russie de renforcer ses bases militaires en Libye et affirme que son pays ne doit pas être une plate-forme pour régler des comptes internationaux après la chute d’Assad en Syrie.

Patrick Wintour

La décision de la Russie de renforcer sa base militaire dans l’est de la Libye après le renversement du régime d’Assad en Syrie se heurte à la résistance du gouvernement du pays soutenu par l’Onu.

Le Premier ministre du gouvernement basé à Tripoli, Abdul Hamid Dabaiba, a déclaré qu’il s’opposait à toute tentative de faire de la Libye un centre de conflits entre grandes puissances, soulignant que son pays ne serait pas une plate-forme pour régler des comptes internationaux. «Nous sommes préoccupés par le déplacement des conflits internationaux en Libye, et par le fait que ce pays deviendra un champ de bataille entre les puissances», a déclaré Dabaiba.

La présence militaire russe pose problème

La Libye a enduré des années de conflit depuis le soulèvement soutenu par l’Otan en 2011 qui a mis fin au règne de 40 ans du dictateur Mouammar Kadhafi. Il reste divisé entre le gouvernement reconnu par l’Onu à Tripoli et une administration rivale à l’est, soutenue par le chef militaire Khalifa Haftar.

Des rapports ont indiqué ces derniers jours que les forces russes transféraient du matériel militaire de la base navale syrienne de Tartous et de la base aérienne de Hmeimim vers l’est de la Libye, où l’administration rivale reçoit le soutien russe depuis des années.

Dabaiba a déclaré que son gouvernement n’autoriserait pas le transfert d’armes russes en Libye, avertissant que cela ne ferait que compliquer davantage la crise interne libyenne. Il a ajouté que «personne doté d’une once de patriotisme ne souhaite qu’une puissance étrangère impose son hégémonie et son autorité sur le pays et le peuple».

Dabaiba a déclaré avoir été en contact avec l’ambassadeur russe en Libye pour exiger une explication. Les bases russes dans l’ouest de la Syrie ont été cruciales pour sa capacité à projeter sa puissance en Méditerranée et en Afrique du Nord. Moscou a négocié avec les nouveaux dirigeants syriens pour les conserver, mais aucun accord n’a encore été conclu à ce sujet.

Jalel Harchaoui, chercheur associé au think tank de défense Rusi, a qualifié les propos de Dabaiba comme un «moment décisif», ajoutant : «Le simple fait qu’il prononce ces mots est profondément problématique pour la Russie, car une partie de la doctrine russe au Moyen-Orient consiste à ne jamais être perçu comme étant à 100% d’un côté contre l’autre.» «La Russie était donc censée être cet acteur magique qui suscitait essentiellement l’approbation active des deux côtés de la crise libyenne. Et tout cela est fini», ajouté le chercheur.

Les pressions américaines sur Tripoli

L’intervention de Dabaiba, a-t-il encore déclaré, peut signifier qu’il «estime que c’est le moment de passer pour un bon gars aux yeux des Américains, car il est sous pression sur de nombreux fronts». Les États-Unis ont en effet commencé à exercer une pression économique sans précédent sur les principaux acteurs libyens en raison de la corruption.

Le nouveau directeur de la Banque centrale libyenne, Naji Issa, a révélé dans une lettre adressée cette semaine au Libyan national audit bureau que la Federal Reserve Bank de New York, avec le soutien du Trésor américain, avait déclaré qu’elle suspendrait toutes les transactions de change en dollars avec la banque jusqu’à ce qu’un auditeur indépendant, spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, soit nommé pour superviser toutes les transactions.

La Réserve fédérale a fait pression sur la Banque centrale en partie après que la Libyan National Oil Corporation a admis que la Libye avait terminé l’année 2023 avec seulement 14 milliards de dollars (11 milliards de livres sterling) de revenus provenant de la vente de 1,2 million de barils de pétrole brut par jour, laissant environ 9 milliards de dollars manquants ou dépensés en carburant pour les échanges de pétrole brut.

Harchaoui a déclaré : «La lettre montre que les Américains s’inquiètent de ce qui se passe. Ils ont donc besoin d’un audit, et ils ont besoin que les Libyens paient pour cet audit.»

Les responsables libyens ont déclaré que l’audit devrait probablement révéler des preuves de contrebande de pétrole dans l’est du pays et de liens financiers étroits avec la Russie, ouvrant ainsi la voie à l’imposition de sanctions aux principaux personnages impliqués.

Harchaoui a déclaré qu’il était incontestable que, depuis la chute d’Assad au début du mois, des avions cargo russes ont effectué plusieurs vols vers la base libyenne d’Al-Khadim à l’est de Benghazi, dont deux depuis la Biélorussie. Il y a également eu des vols de Moscou vers la Libye qui ont survolé l’espace aérien turc.

Harchaoui a déclaré que, peu importe si le nouveau gouvernement de Damas chasse complètement la Russie de Syrie, la valeur des bases pour la Russie changerait. «L’environnement en Syrie, pour la Russie, est devenu plus hostile, plus incertain, plus précaire et plus coûteux», a-t-il déclaré.

La Russie déploie ses forces en Afrique

«Le niveau de partage de renseignements qui existait entre le régime d’Assad et la Russie, nécessaire à la Russie pour maintenir sa propre présence militaire, a disparu. Peut-être que le nouveau gouvernement promettra quelque chose d’équivalent, mais il ne pourra jamais être au même niveau de confort qu’avant», a ajouté le chercheur.

Haftar était obsédé par la nécessité de la défense aérienne russe pour éviter une répétition des attaques contre ses forces en 2020, lorsqu’elles ont été décimées par des drones fournis par la Turquie, estime encore Harchaoui.

Le Wall Street Journal a rapporté que les avions cargo russes qui se sont rendus en Libye transportaient des équipements de défense aérienne avancés, notamment des radars pour les systèmes de défense aérienne S-400 et S-300.

La Russie avait déjà augmenté cette année sa présence en Libye, en apportant davantage de véhicules blindés, de camions militaires, d’équipements en général et de personnel. Le nombre de soldats est passé d’environ 900 l’année dernière à environ 1 200-1 500.

Traduit de l’anglais.

D’après The Guardian.