Tunis-Affaire Ayachi Zammel : Rejet des demandes de libération

La Cour d’appel de Tunis a décidé de reporter l’examen de l’affaire Ayachi Zammel, tout en rejetant les demandes de libérations.

L’examen de cette affaire de suspicion de falsification de parrainages à la présidentielle visant également une membre de sa campagne électorale, a été reportée au 3 janvier 2025, précise Mosaïque FM, citant une source proche du dossier.

Rappelons que Ayachi Zammel et une des membres de sa campagne électorale ont fait l’objet d’une dizaine de plaintes et sont accusé d’avoir falsifié les parrainages. Ils ont été condamnés par le tribunal de première instance de Tunis à plus de 10 ans de prison et leurs avocats ont faire appel.

Notons par ailleurs qu’il y a deux jours, la Cour d’appel de Kairouan a réduit à 6 mois, la peine de 5 ans prononcée en première instance à l’encontre d’Ayachi Zammel.

Y. N.