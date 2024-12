Football : un derby tunisois sans fumigènes, est-ce possible ?

Le bureau directeur de l’Espérance sportive de Tunis, qui craint de subir des sanctions financières à cause de l’indiscipline des supporters «Sang et or», avertit ces derniers contre d’éventuels dérapages lors du derby qui les opposera ce dimanche 22 décembre 2024 aux «Rouge et blanc» du Club africain, le choc comptant pour la 12e journée de Ligue 1.

Le match «à six points», dont l’enjeu est la confirmation du leadership du club de Bab Jedid ou le retour à la course pour le sacre de celui de Bab Souika, se déroulera cet après-midi à partir de 16h30 dans un stade Hamadi Agrebi de Radès archiplein où ne seront admis que les supporters «Sang et Or».

Ces derniers, on l’imagine, ne ménageront aucun effort pour mettre de l’ambiance. Et c’est pour prévenir les dérapages habituels lors de rendez-vous similaires que le bureau directeur de l’Espérance a publié la veille du match un communiqué mettant en garde son public contre l’utilisation et le jet de fumigènes lors du derby, en rappelant que le club de Bab Souika est sous la menace du huis-clos.

Espérons qu’il sera entendu et que le match, qui sera dirigé par un trio serbe conduit par l’arbitre central Novak Simovic, se déroulera dans les meilleures conditions possibles de beau jeu et de fair-play.

Espérons aussi que le froid de canard et la pluie qui règnent aujourd’hui à Tunis, ne se répercuteront pas négativement sur la qualité du jeu.

I. B.