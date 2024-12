Météo-Tunisie : Baisse des températures, pluies, vents…

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé une baisse des températures, des vents forts et des pluies à partir de la nuit de ce dimanche 22 décembre 2024.

Dans son alerte météo, l’INM a précisé que des pluies orageuses sont attendues dans le nord, et localement dans le centre, pouvant atteindre des quantités importantes, comprises entre 40 et 70 millimètres, notamment dans les régions côtières du nord et dans l’extrême nord-ouest du pays.

Ce temps pluvieux se poursuivra demain lundi 23 décembre avec des chutes de grêle par endroits et des rafales de vents forts soufflant à 80 km/h, ajoute la même source.

Une baisse remarquable des températures est également attendue et se poursuivra mardi 24 et mercredi 25 décembre, avec des maximales variant entre 10 et 16°C et ne dépassant pas 7 degrés sur les hauteurs.

Y. N.