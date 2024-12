Nabeul célèbre le théâtre pour enfants

La ville de Nabeul s’est parée, dimanche 22 décembre 2024, des couleurs de l’art et de la créativité, avec le coup d’envoi de la 37e édition du Festival international Neapolis de théâtre pour enfants, qui coïncide avec les vacances scolaires de l’hiver.

Cet événement culturel, qui va au-delà du simple divertissement, est devenu une plateforme célébrant l’imaginaire et insufflant les valeurs du théâtre dans le cœur des enfants.

Un carnaval a traversé les rues de la ville, où artistes et créations vivantes ont animé une cité vibrante de vie et de joie. Ce n’étaient pas de simples spectacles, mais un message ouvert adressé à chaque enfant pour lui rappeler que le théâtre est une fenêtre sur des mondes infinis de rêves et d’histoires.

Evénement annuel très attendu, le Festival Neapolis est reconnu comme le plus ancien festival en Afrique et dans le monde arabe dédié au théâtre pour enfants. Il représente une étape essentielle dans le parcours de toute œuvre théâtrale destinée aux jeunes publics, attirant les grandes figures du théâtre pour enfants.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu à la Maison de la Culture de Nabeul, en présence de Najoua Gharbi, déléguée régionale des Affaires culturelles, et d’Akila Bettaïeb, déléguée régionale des Affaires de la femme, de la famille et de l’enfance. Étaient également présents Mohamed Hédi Chaâbani, délégué de Nabeul, et Hichem Bayoudh, secrétaire général de la municipalité de Nabeul, ainsi que les ambassadeurs de l’Égypte et de l’Indonésie. Les délégations officielles et un large public représentant toutes les tranches d’âge ont également honoré l’événement de leur présence.

La cérémonie a débuté avec une performance de ballet présentée par le club de danse dirigé par Khouloud Korali, affirmant que l’art n’est pas seulement une source de plaisir, mais aussi une voie vers l’élévation de l’esprit. Dans son discours inaugural, Walid Geddi, directeur du festival, a souligné l’importance de cet événement comme espace dédié aux enfants, véritable cœur du festival depuis sa création. De son côté, Nizar Chemengui, directeur de la programmation, a mis en avant la diversité culturelle représentée par la participation de 14 pays (Tunisie, Algérie, Maroc, Égypte, Palestine, France, Espagne, Russie, Indonésie, Bahreïn, Irak, Hongrie, Belgique et Chine). Cette diversité illustre l’ouverture et la vision globale du festival.