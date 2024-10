Pluies torrentielles : suspension des cours à Sousse, Monastir et Zaghouan

En raison de la poursuite des fortes pluies, les cours sont suspendus ce mercredi 23 octobre 2024 dans plusieurs régions tunisiennes, notamment Sousse, Monastir et Zaghouan.

La suspension des cours a été décidée et annoncée par les commissions régionales de lutte contre les calamités et d’organisation des secours et concerne les établissements primaires, préparatoires, secondaires, supérieures et de formation professionnelle.

Dans les régions concernées, de fortes précipitations sont tombées durant plusieurs heures d’affilée, dans la nuit du mardi à mercredi, provoquant des coupures de routes et des difficultés de circulation rendant très risqué le déplacement des élèves et des enseignants.

La météo prévoyant la poursuite de ces averses tout au long de la journée, la suspension des cours a été décidée pour parer à toute éventualité. Elle restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

I. B.