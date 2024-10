Le Premier ministre japonais félicite le président Saïed pour sa réélection

Le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru a adressé, mardi 22 octobre 2024, un message de félicitations au président Kaïs Saïed après sa réélection à la présidence de la République tunisienne et son investiture par le parlement, qui a eu lieu lundi 21 octobre.

Le Premier ministre Ishiba a déclaré que le Japon et la Tunisie développent des relations amicales depuis de nombreuses années et que le gouvernement japonais respecte le gouvernement et le peuple tunisiens.

Ishiba a ajouté que la Tunisie et son peuple travaillent avec une forte volonté de réformer l’économie et la société et attendent avec impatience la poursuite de la coopération entre les deux pays.

Source : Arabenews.