Tunisie : Mohamed Boughalleb, incarcéré depuis 7 mois, serait dans un état critique

Selon Jamel Boughalleb, frère et avocat du journaliste et chroniqueur radio et TV Mohamed Bhoughalleb, ce dernier serait dans un état critique. Depuis son incarcération à la prison de Mornaguia, il souffre de sept maladies, a-t-il dit.

Me Boughalleb, qui parlait à Diwan FM, a indiqué qu’en plus du diabète et de l’hypertension, son frère souffre désormais de problèmes cardiaques et ophtalmologiques, en plus de la prostate et d’une infection des voies urinaires.

L’avocat a demandé au président de la république de prendre connaissance du contenu des dossiers relatifs aux deux procès intentés contre son frère et de juger lui-même de la crédibilité des accusations portées contre lui.

Rappelons que le journaliste, qui est incarcéré depuis le 22 mars dernier, a été condamné à 6 mois de prison en première instance et à 8 mois en appel pour diffamation et atteinte à autrui via les réseaux de communication, suite à une plainte déposée contre lui par une fonctionnaire au ministère des Affaires religieuses.

I. B.