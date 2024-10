La Tunisie organise la lutte contre les «contenus immoraux» sur Tik-Tok et Instagram

L’avocat Mehdi Louati, président de l’Association tunisienne de lutte contre la cybercriminalité, a déclaré qu’«il y a des principes moraux fondamentaux qui ne changent pas, surtout que nous vivons dans une société arabo-musulmane».

Me Louati, qui intervenait dans l’émission Ahla Sbah sur Mosaïque FM ce lundi 28 octobre 2024, commentait la décision de la ministre de la Justice d’ouvrir des instructions contre quiconque diffuse des «contenus immoraux» sur les réseaux Tik-Tok et Instagram.

«Ce phénomène existe depuis quelque temps et certaines voix se sont élevées sur les réseaux sociaux pour demander l’intervention de l’Etat à travers le ministère public pour y mettre fin», a-t-il dit, ajoutant que «ce qui est considéré comme délictueux dans la vie réelle l’est également dans le monde virtuel. Aussi l’Etat a-t-il un rôle important à jouer à cet égard».

«Quand vous naviguez sur Tik-Tok, par exemple, vous constaterez que certaines pages dans ce réseau sont en passe de se transformer en des nids de prostitution. Et pareille pratique requiert une sanction pénale», a estimé Me Louati.

Rappelons que la ministre de la Justice Leila Jaffel a, dans un communiqué publié avant-hier, autorisé le ministère public à «prendre les mesures légales nécessaires pour lutter les personnes utilisant les réseaux sociaux, notamment Tik-Tok et Instagram, pour diffuser des contenus numériques en nette contradiction avec les mœurs publiques par l’usage de certaines expressions ou l’apparition dans des poses portant atteinte à la moralité publique et aux valeurs de la société, et qui pourraient influer négativement sur les comportements des jeunes interagissant dans les plateformes électroniques signalées».

Le ministère a autorisé le ministère public «à prendre les mesures légales nécessaires pour faire face à ces pratiques et à ouvrir des instructions judiciaires contre quiconque produit, présente et diffuse des contenues numériques, des photos ou des vidéos présentant des contenus immoraux».

I. B.