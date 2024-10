Journée de sensibilisation à l’AVC à Tunis  

A l’occasion de la Journée mondiale de l’Accident vasculaire cérébral (AVC), une journée portes ouvertes a été organisée à la Clinique Soukra (Taoufik Hospitals Group), le mardi 29 octobre 2024, avec la participation de 200 personnes venus se renseigner sur cette pathologie aux enjeux de santé majeurs. Le but étant d’y sensibiliser le grand public de prévenir les risques qui y sont associés.

Pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre les étapes de prise en charge, la clinique a mis en place un parcours interactif et intuitif. Ce parcours reproduisait de manière réaliste les différents temps forts de la gestion de l’AVC, de la reconnaissance des premiers signes aux interventions médicales urgentes.

Médecins spécialistes et membres du personnel paramédical étaient présents tout au long de ce parcours pour répondre aux nombreuses questions des visiteurs, renforcer la prévention et encourager l’apprentissage des gestes qui sauvent.

Des témoignages émouvants de patients ayant vécu un AVC ont également marqué cette journée, illustrant l’importance de l’information et de la rapidité dans la prise en charge. En effet, en cas d’AVC, chaque minute compte: plus la prise en charge est rapide, plus les chances de survie et de rétablissement augmentent.

