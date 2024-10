La pièce italienne ‘‘Comme un grain de sable’’ à El-Teatro à Tunis

Après New York et plus de 130 représentations, ‘‘Comme un grain de sable’’débarque à Tunis dans le cadre de la saison d’El-Teatro. La pièce sera présentée le 1er et 2 novembre 2024, dans le premier espace privé d’art et de création en Tunisie, fondé en octobre 1987 par Taoufik Jebali.

El-Teatro est connu et reconnu sur la scène culturelle tunisienne indépendante comme un lieu promouvant toutes les expressions artistiques contemporaines, non seulement dans les arts du spectacle mais également dans les arts visuels.

‘‘Comme un grain de sable’’, le dernier volet de la quadrilogie ‘‘Sud de la mémoire’’ que le Mana Chuma Teatro a consacré à l’histoire contemporaine du sud de l’Italie, raconte l’histoire dramatique d’un jeune maçon sicilien qui, à l’âge de 18 ans, a été arrêté et contraint d’avouer l’assassinat de deux carabiniers survenu à Alkamar, une petite caserne de la province de Trapani.

A travers son histoire humaine (et celle de Salvatore et Carmine – les deux victimes du massacre – ou de Giovanni, Vincenzo, Gaetano – les autres boucs émissaires désignés) le spectacle tente de rendre justice à ces vies entièrement volées pour des raisons indicibles.

Présenté par El-Teatro sous le titre ‘‘Comme un grain de sable’’, le spectacle – avec Salvatore Arena comme seul acteur sur scène – sera sur-titré en français.

Pour Salvatore Arena et Massimo Barilla, directeurs du Mana Chuma Teatro, «monter cette œuvre à Tunis est très important pour nous car c’est une reconnaissance du travail réalisé pendant toutes ces années sur le thème de la justice et de la liberté». «C’est une histoire italienne , mais elle touche et implique des thèmes universels comme le respect de la vie et la recherche absolue de liberté. Pour nous, amener ce spectacle en Tunisie, c’est donner la parole à ceux qui n’en ont pas, partout dans le monde», ajoute-t-il.

Le spectacle a remporté le prix Inbox 2016, le prix de la critique ANCT 2019, le prix du public et du meilleur acteur à l’International Monodrama Festival Bitola 2023.

I. B. (avec Ansamed).