Un coup de pouce américain à la filière dattes en Tunisie (vidéo)

Le ministère américain de l’Agriculture a annoncé une subvention de 24,85 millions de dollars (77 millions de dinars tunisiens) pour soutenir le secteur tunisien des dattes à travers son programme Food for Progress (FFPR). Vidéo.

L’objectif de ce programme quinquennal est d’augmenter de manière significative la production de dattes et de renforcer les systèmes agricoles traditionnels des oasis, indique un communiqué de l’ambassade américaine à Tunis.

Le programme comprendra également des formations et des subventions pour améliorer les pratiques de gestion de l’eau et d’irrigation, améliorer l’efficacité du travail et développer les opportunités d’exportation à travers le monde, y compris le marché américain, ajoute la même source.

L’ambassadeur américain en Tunisie, Joey Hood, a déclaré à ce propos que «la Tunisie continue d’étonner les consommateurs du monde entier par la qualité de ses produits agricoles. Le gouvernement américain est donc fier de continuer à travailler avec les agriculteurs tunisiens pour apporter encore plus de produits sur les marchés américains.

L’huile d’olive tunisienne en bouteille est déjà très prisée aux États-Unis, et les dattes tunisiennes sont également recherchées. Avec ce soutien américain accru, je suis sûr que nous verrons davantage d’exportations de dattes tunisiennes qui seront appréciées par les consommateurs du monde entier.»

Le programme Food for Progress contribue à moderniser et à renforcer le secteur agricole en améliorant la productivité agricole et en développant le commerce des produits agricoles. Ces dernières années, ils ont formé des agriculteurs à la santé animale et végétale, contribué à améliorer les méthodes agricoles, développé des réseaux routiers et des services publics, créé des coopératives de producteurs, fourni des microcrédits et développé des chaînes de valeur agricoles.