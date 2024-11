Avec Trump, l’Amérique fait le choix de l’ignorance, de la xénophobie et de l’outrance

La première puissance mondiale qui porte au pouvoir une seconde fois un personnage aussi controversé que Donald Trump (affairiste véreux sans scrupule, outrancier et vulgaire mais également misogyne, raciste et islamophobe), ça en dit long sur le piteux état de ce pays et surtout sur le niveau pitoyable d’une grande frange de la population américaine où l’ignorance, l’inculture et le racisme décomplexé et désinhibé n’ont jamais été aussi forts.

Chedly Mamoghli *

À part son électorat traditionnel qui voit en lui le dernier rempart de la suprémacie blanche, Donald Trump a bénéficié du soutien des Arabes américains dont beaucoup se sont fixé pour mission de faire battre Kamala Harris soit en boycottant les élections soit en votant pour Trump.

Ils font semblant d’oublier que Trump a reconnu Jérusalem comme capitale unique et indivisible d’Israël et la souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan et qu’il a monté les Accords d’Abraham pour liquider la cause palestinienne.

Ils font aussi semblant d’oublier le Muslim Ban pris par Trump dès son entrée en fonction en 2017 qui avait interdit l’entrée aux États-Unis des citoyens de plusieurs pays musulmans et qui n’a été abrogé que par l’administration démocrate en 2021.

Le Républicain a également bénéficié du vote de beaucoup d’hommes afro-américains qui ont exprimé clairement qu’ils ne voulaient pas de femme présidente (Ont-ils oublié George Floyd et les autres crimes raciaux ayant visé leur communauté sous Trump?). Voir l’État de Géorgie (où la population est majoritairement afro-américaine) voter majoritairement pour Trump est déconcertant et très décevant.

Les démocrates ont aussi leur part de responsabilité. Depuis longtemps, ils ont fortement négligé et abandonné les États de l’intérieur et du sud rendant donc à chaque fois leur victoire plus difficile.

Netanyahu laisse éclater sa grande joie

Le génocidaire israélien Benjamin Netanyahu qui a misé depuis plus d’une année sur la prolongation de la guerre pour se maintenir au pouvoir jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Trump est parvenu à ses fins et a d’ailleurs laissé éclater sa grande joie aujourd’hui de voir son ami américain revenir au pouvoir. Il convient de rappeler qu’il lui a promis qu’il n’y aura pas de cessez-le-feu avant la tenue des élections ce qui a été rapporté par le journal israélien Haaretz ainsi que des médias américains.

Sincèrement, solidarité avec les femmes américaines qui vont voir le droit à l’avortement interdit à l’échelle fédérale déjà qu’il l’est dans beaucoup d’États fédérés et qu’il a été rendu difficile dans les autres. J. D. Vance, celui qui sera vice-président de Donald Trump, a déclaré que même en cas de viol et d’inceste, il fallait interdire l’avortement.

C’est aussi la fin de l’idée de la nation bâtie sur la migration et sa capacité d’absorber les différentes migrations. Trump a promis à ses électeurs de lancer la chasse aux migrants qu’il n’a cessé d’insulter et de vouer aux gémonies les qualifiant d’«animaux qui empoisonnent le sang de notre pays».

Vraiment bonne chance aux migrants qui vont subir la haine et la violence de Trump et de ses groupies et aux minorités ethniques.

* Juriste.