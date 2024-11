Kaïs Saïed et les «bandes organisées» qui s’attaquent à l’Etat

Evoquant les récents incidents survenus dans les transports publics, et notamment à l’aéroport de Tunis-Carthage *, et l’incendie de matériel agricole à Henchir Chaal, gouvernorat de Sfax, le président Kaïs Saïed a souligné «la nécessité de redoubler d’efforts pour lutter contre tous les types de criminalité, notamment celles commises par des bandes organisées qui visent non seulement la sécurité des citoyens mais aussi celle de l’Etat et de la société».

«La lutte contre les lobbies qui croient désespérément pouvoir déstabiliser l’Etat et la société doit se poursuivre sans relâche», a-t-il ajouté, lors d’une réunion avec le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri, au Palais de Carthage, jeudi 7 novembre 2024, soulignant ainsi la portée criminelle de pareils incidents qui, selon lui, ne sauraient être imputés à de simples accidents. Ce qui suppose l’ouverture d’enquêtes sérieuses de la part des autorités sécuritaires et judiciaires, afin de rassurer l’opinion sur les capacités de l’Etat à mettre hors d’état de nuire ce que le président qualifie, dans le communiqué de la présidence de la république, de «bandes organisées». Il faut dire que l’absence de communication officielle claire sur lesdits «incidents» évoqués par le président de la république n’est pas de nature à rassurer les citoyens. Au contraire…

Saluant les résultats des récentes opérations menées par les forces de sécurité, qui ont permis de démanteler un certain nombre de réseaux criminels impliqués dans le trafic de drogue, Saïed a souligné la nécessité de soutenir les efforts du ministère du Commerce et du Développement des exportations dans la lutte contre la hausse des prix dont la responsabilité est imputée à de grands spéculateurs et à des contrebandiers.

«Un certain nombre de responsables régionaux doivent comprendre le moment historique que vit la Tunisie et faire preuve d’un grand esprit national, en écoutant les préoccupations des citoyens et en leur apportant des solutions rapides et efficaces. Les autorités régionales et locales doivent également jouer leur rôle pour faciliter et simplifier les procédures, notamment pour les jeunes souhaitant lancer des projets, afin d’atteindre le développement économique et social souhaité», a, par ailleurs, déclaré le président de la république, estimant que l’administration publique ne se montre pas suffisamment réactive vis-à-vis des jeunes promoteurs qui lancent des projets dans les régions intérieures, dans une limpide allusion aux entreprises communautaires dont il espère qu’elles relancent la machine économique grippée dans le pays mais qui peinent encore à démarrer leurs activités et à exister.

«Chaque responsable de l’État doit toujours se sentir au service du peuple, et il n’y a aucune excuse pour ne pas s’efforcer de répondre à ses espoirs et à ses attentes», a conclu le président qui continue d’interpeller les agents publics qui s’empêtrent dans les «vieilles approches» ou se cachent souvent derrière la sophistication des procédures pour ne pas assumer leur responsabilité.

I. B. (avec Tap).

* Où un véhicule de logistique portuaire a, selon nos informations, heurté deux avions les mettant en panne. Incident à propos duquel on attend toujours des éclaircissements des autorités publiques.