Vers un partenariat industriel et énergétique germano-tuniso-africain

Le Tunisia Africa Business Council (TABC) a conduit une délégation tunisienne de haut niveau au forum Africa Trade & Invest meets Managing Risk, organisé par Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft (German-African Business Association), qui s’est tenu les 6 et 7 novembre à Francfort en Allemagne.

En marge du forum, une convention de partenariat a été signée entre Anis Jaziri, président TABC, et Christoph Kannengiesser, président d’Afrika-Verein. Les deux institutions vont collaborer étroitement dans des secteurs stratégiques comme l’énergie, la transition verte, l’automobile, la mobilité électrique, l’agroalimentaire, la logistique, l’aéronautique et d’autres domaines. Elles vont œuvrer ensemble pour des projets structurants en Afrique en mettant en exergue les opportunités des accords tels que la Zlecaf et le Comesa, dans une démarche de triangulation Allemagne-Tunisie- Afrique.

Par ailleurs, le président du TABC a participé en tant que speaker à un panel sous le theme «Sharing is Caring: Will regional integration & expansion of trade corridors in Africa be the key to economic growth and peace?». Modéré par Wiebki Polomka de Afrika-Verein, le panel a vu la participation du ministre du commerce extérieur de la RD Congo, Julien Paluku, la directrice exécutive de la Chambre du commerce du Cameroun Sandra Gouadjio, le chef du projet Union africaine à la Konrad-Adenauer-Stiftung Lukas Kupfernagel et John Mnali, directeur du Centre d’investissement de la Tanzanie.

Triangulation Allemagne-Tunisie- Afrique

Le président de TABC a plaidé en faveur de la Zlecaf et son rôle dans le développement du commerce interafricain et l’intégration régionale. La Tunisie a rejoint les 8 premiers pays membres de cette initiative dès début 2024. La première phase de la mise en place de la Zlecaf prévoit la suppression des droits de douanes sur 90% des produits. Plus que 200 opérations d’exports des produits tunisiens ont été réalisés durant 2024 avec certificat d’origine Zlecaf.

Une session spéciale Tunisie a été organisée lors du forum, sous le thème «Pioneering german tunisian partnership : driving african-european co-development through énergy transition & green transformation». Cette session, modérée par Mondher Khanfir, VP TABC, a vu la participation de plusieurs membres de la délégation tunisienne. Le sujet évoqué est la triangulation Allemagne-Tunisie-Afrique dans des secteurs stratégiques tels que la transition énergétique et la transformation verte où plusieurs opportunités se présentaient pour les entreprises tunisiennes et allemandes.

Les différentes interventions de cette session se sont portées sur le thème «Évolution des modèles économiques dans l’énergie». Selon Jamil Korked,ceo Ener Net Pro, en Tunisie, les modèles de production et de distribution d’énergie sont en pleine transformation, offrant désormais plus de flexibilité au secteur privé pour investir. Cela ouvre la voie à une transition vers des énergies renouvelables et favorise l’implication d’acteurs privés dans des projets de grande envergure, comme ceux liés au solaire et à l’éolien, avec le soutien de l’expertise allemande.

Dans son intervention intitulée «Maturité et potentiel de l’industrie automobile tunisienne», Mehdi Kallel, ceo Assad Energie Renouvelable, a indiqué que grâce à la présence d’entreprises allemandes, le secteur automobile en Tunisie a acquis une maturité significative. Cela a permis de développer une chaîne de valeur locale forte, incluant des opérateurs tunisiens compétitifs dans la fabrication de pièces d’origine (OEM). Ces opérateurs pourraient étendre leurs activités en Afrique grâce à des partenariats trilatéraux, répondant ainsi à la demande croissante de véhicules et de composants automobiles sur le continent.

Marcus Pratsch (DZ Bank) a, de son côté, parlé des «Besoins d’investissement en Afrique et solutions financières innovantes». Selon lui, l’Afrique présente un immense besoin d’investissement pour soutenir sa transformation industrielle, qui s’accompagne de risques mais aussi d’opportunités. DZ Bank a développé des instruments financiers innovants pour faciliter des investissements durables, en intégrant la durabilité dans la structure des produits financiers, a(t-il expliqué, ajoutant que ces instruments permettent aux acteurs économiques de répondre aux enjeux environnementaux tout en accédant aux marchés de capitaux.

Un co-développement durable

Boubaker Siala, Ceo Bako Motors, est intervenu sur «Le rôle de l’innovation dans la transition écologique», estimant que, pour accélérer la transition écologique, il est crucial de stimuler l’innovation, notamment en facilitant le transfert technologique entre l’Allemagne et la Tunisie. Ceci permettrait non seulement d’améliorer les processus industriels mais aussi de donner un accès aux jeunes entreprises (startups) aux financements nécessaires pour mettre en œuvre leurs idées novatrices, contribuant ainsi à la transformation verte du continent.

Le continent africain peut être approché sous un angle dual, tuniso-allemand, afin de saisir les opportunités d’investissement et de co-développement durable.

La convention signée entre TABC et Afrika Verein à la fin de la session vient sceller un partenariat prometteur mettant l’accent sur un avenir commun axé sur le développement durable et l’intégration des marchés africains et européens.

Outre les participants déjà cités, la délégation tunisienne était composée de Meriem Ben Salah, responsable bureau TABC France, Sami Driss, Pdg Comet, Khamiss Baba, DG Stip, Lamia Hichri, Ceo You Solar, Mohamed Guermazi et Ceo Misfat.

D’après communiqué.