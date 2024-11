Exercice naval à Tunis pour renforcer la sécurité en Méditerranée

La Tunisie accueille du 4 au 15 novembre 2024 l’exercice naval multilatéral Phoenix Express 24, en collaboration avec l’US Africa Command (Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique) et avec la participation de 1 100 militaires et observateurs représentant 12 pays, à savoir l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Turquie, l’Italie, Malte, la Belgique, la Géorgie, les États-Unis ainsi et la Tunisie.

Neuf navires militaires accostent sur la côte nord de la Tunisie pour participer à cet exercice, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué, précisant que «l’objectif est d’accroître la coopération et la coordination entre les équipages navals, de les former à la gestion des équipements maritimes et de développer leurs compétences dans la lutte contre les activités illégales en mer, telles que la contrebande et le trafic d’êtres humains, afin de préserver la sécurité et la stabilité de la Méditerranée».

Parallèlement à cet exercice, des cours théoriques et des ateliers pratiques sont organisés au profit des participants des différents secteurs maritimes, notamment les visites et inspections de navires, les techniques de plongée, le renseignement maritime, la lutte contre les armes biologiques et chimiques, le soutien médical, les premiers secours et lois qui réglementent les activités maritimes.