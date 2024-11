Mary Trump : Portrait au vitriol d’une famille dysfonctionnelle au pouvoir

Alors que Donald Trump retrouve la Maison-Blanche en tant que 47ᵉ président des États-Unis, l’ouvrage explosif de sa nièce, Mary Trump, ‘‘Trop et jamais assez’’, est réédité en format poche en France.

Djamal Guettala

Ce livre, paru pour la première fois en 2020, et réédité dans la collection Points, offre une analyse psychologique percutante de la famille Trump, révélant comment des décennies de dysfonctionnements familiaux et de manipulations ont façonné un chef d’État sans empathie ni remords. Un «menteur pathologique», dira la nièce de son oncle, qui vient d’être réélu à la présidence des Etats-Unis, la première puissance mondiale.

Mary Trump, psychologue clinicienne et fille de Freddy Trump, l’aîné marginalisé de la fratrie, retrace l’influence de son grand-père, Fred Trump, qu’elle dépeint comme un homme froid et manipulateur, qu’elle n’hésite pas à qualifier de sociopathe.

Froideur et manipulation

Dans cette atmosphère familiale toxique, où la vulnérabilité était méprisée, Donald Trump aurait appris très jeune que seule la brutalité mène à la réussite, écartant compassion et authenticité.

Dans son livre, Mary Trump décrit l’impact de cette éducation sur chacun des cinq enfants Trump, marqués à vie par un modèle de valeurs où l’égoïsme prime. Freddy, le père de l’autrice, en est l’exemple le plus tragique : incapable de se conformer aux attentes implacables de Fred Trump, il sombre dans des problèmes d’alcool qui le conduiront à une fin précoce.

Ce destin contraste avec celui de Donald, qui, terrorisé par son père, aurait, selon Mary, intégré les leçons de froideur et de manipulation de son père pour se forger l’armure d’un homme insensible, instable et manipulateur, qui n’hésite pas à se servir des autres pour parvenir à ses fins.

Avec ce récit de famille troublant, Mary Trump met en lumière les ressorts psychologiques d’un homme qui domine la scène politique mondiale. En rééditant son ouvrage alors que Donald Trump entame son deuxième mandat, elle alerte sur les risques d’un chef d’État façonné par un environnement familial où l’ambition démesurée écrase toute notion de bienveillance.

À la fois mémoires personnelles et analyse clinique, ‘‘Trop et jamais assez’’ est une plongée au cœur de la névrose d’une famille toute-puissante, qui éclaire sur les origines d’une personnalité qui continue de diviser l’Amérique et de mettre son pays et le monde sur un volcan.

Dérangeant et chaotique

«Cette captivante saga d’une famille malheureuse, racontée par Mary Trump, n’est pas qu’un simple aperçu de l’univers intime et dérangeant de son oncle. C’est également un révélateur exceptionnel du fonctionnement chaotique de l’administration Trump», écrit The Boston Globe à la sortie de ce best seller hors-normes, vendu à plus d’un million d’exemplaires en seulement 48 heures lors de sa parution aux États-Unis, et qui a secoué un moment la campagne présidentielle américaine sans parvenir à dissuader une majorité d’Américains de donner une nouvelle fois leur voix à un homme dangereux de tout point de vue.

‘‘Trop et jamais assez’’, de Mary Trump, éd. Albin Michel, 7 octobre 2020, 336 pages.