Le scandale du théâtre de plein air de Sousse 

A Sousse, après le scandale du stade olympique, dont les travaux de réaménagement et d’extension ont beaucoup laissé à désirer, voici le scandale du théâtre de plein air révélé lors d’une visite du président de la république, Kaïs Saïed, dimanche 10 novembre 2024, qui a constaté les destructions et les pillages que cette infrastructure culturelle a subis ces dernières années.

Le théâtre a été construit sur la base d’études très mal conduites et dans des conditions très discutables, sans réel suivi de la part des parties concernées, qu’il s’agisse des responsables publics ou des auteurs des travaux d’aménagement et d’extension, qui ont été menés avec désinvolture et manque de professionnalisme.

Il est à noter que le théâtre, fermé depuis environ cinq ans, a été pillé à plusieurs reprises, et ses équipements techniques volés (portes, fenêtres, matériels de toutes sortes, notamment de son et de lumières, etc.), ce qui a causé des pertes matérielles importantes pour la région et pour la communauté nationale dans son ensemble.

Le théâtre, situé dans le quartier olympique, est resté inutilisé pendant plusieurs années et est devenu un lieu de rassemblement des délinquants de routes sortes. Et, par conséquent, une source de mécontentement pour les habitants aux alentours.

Il convient aussi de rappeler que l’architecte qui a conçu ce théâtre de plein air est le même qui a réalisé l’étude d’extension du stade olympique de Sousse, et qu’il fait l’objet d’une enquête judiciaire pour suspicion de corruption.

Le théâtre en plein air de Sousse, qui couvre une superficie de 14 890 mètres carrés, peut accueillir environ 5 000 spectateurs, et son coût a dépassé les 3,6 millions de dinars.

Le président a donné des instructions pour remédier à cette situation dans les plus brefs délais, déplorant les actes de pillage et de vandalisme et dénonçant la lenteur des procédures administratives, qui ont transformé ce qui devait être une infrastructure culturelle en un lieu de rassemblement de délinquants et de drogués.

