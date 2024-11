Découvrez le jury de la 25e édition des Journées Théâtrales de Carthage

Le jury international de la 25e édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC 2024) vient d’être dévoilé ce samedi 16 novembre 2024.

Ci-dessous le jury de la 25e édition des JTC prévue du 23 au 30 novembre 2024, sous le slogan «Le théâtre de toutes les résistances… l’art de la vie» :

Mohamed El Ouni –Auteur, poète et critique Tunisie – Président

Hassan Kassi Kouyaté- Griot, dramaturge, comédien – Burkina Faso – Membre

Khazaal Al Mejidi – dramaturge et académicien

Irak – Membre

Raeda Taha- Comédienne auteure – Palestine – Membre

Hala Omrane –Comédienne Syrie – Membre

Yacine Ouni -universitaire Tunisie – rapporteur

Rappelons que les deux spectacles tunisiens ‘‘Danse Céleste’’ de Tahar Aissa Ben Arbi et ‘‘Toxic paradise’’ de Sadok Trabelsi figurent parmi 12 arabes et africains dans la course aux Tanits de cette 25e édition qui prévoit notamment d’honorer de grands artistes à l’instar de l’acteur et metteur en scène syrien Duraid Lahham et son compatriote Mamdouh Al Atrash ainsi que les Tunisiens Lamine Nahdi, Aissa Harrath et Béchir Kahwaji…