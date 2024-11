L’acteur et journaliste Ridha Azaïez tire sa révérence  

Le metteur en scène, comédien et journaliste Ridha Azaïez est décédé, ce dimanche 17 novembre 2024, suite à une longue lutte contre la maladie, a annoncé le ministère des Affaires culturelles dans un communiqué.

Natif de Sahline, ville de la région du Sahel située entre Sousse et Monastir, le défunt a fait du théâtre à tous les niveaux scolaire, amateur et professionnel. Il a aussi joué dans plusieurs feuilletons et films tunisiens («La fille du potier», «Khadhra et trésor», «Dhafaier», «Le parfum de la colère», «Gamret Sidi Mahrous», «Pour les yeux de Catherine»).

Il a eu de nombreuses contributions à la scène culturelle et médiatique, notamment en étant correspondant de Shems FM dans sa région.

I. B.