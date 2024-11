Conférence-débat à l’IFT : « Les mosaïques antiques : restauration, conservation, présentation »

Dans le cadre du cycle de conférences « Questions de Science », l’Institut français de Tunisie organise demain, mardi 19 novembre 2024 à 18h30, une conférence-débat sur le thème « Les mosaïques antiques : restauration, conservation, présentation ».

Cette conférence à trois voix vise à faire un état des lieux de la restauration de mosaïque et des problématiques rencontrées aujourd’hui en s’intéressant tout particulièrement aux sites tunisiens. En effet, une convention existait entre le département des Bouches-du-Rhône et l’Institut National du Patrimoine (INP) de 2007 à 2010 permettant la mise en place de plusieurs missions de l’atelier autour des réaménagements du Musée du Bardo et du Musée archéologique de Sousse. Ces liens forts se sont tissés autour de ces échanges qui ont enrichis les équipes tunisiennes et l’équipe de l’atelier du musée.

Lors de cette conférence nous illustrerons notre propos par un exemple idéal de coopération « La mosaïque aux îles ». Une coopération exemplaire entre l’atelier de conservation et de restauration du musée et l’Institut National du Patrimoine dont le programme était le suivant : la restauration du pavement, la formation d’une équipe de restaurateurs tunisiens afin qu’ils puissent intervenir sur les pavements conservés dans les musées de leur pays et enfin l’exposition présentée au musée qui clôturait l’ensemble de ce travail avent que la mosaïque ne reparte chez elle, en Tunisie.

—– Les intervenants —–

🔹 Romy Wyche, directrice du musée départemental Arles antique, a soutenu sa thèse sur la sculpture romaine à l’Université Oxford avant d’intégrer les équipes de recherche de l’université d’Oslo en Norvège. En parallèle, elle a travaillé dans de nombreux musées, notamment au Ashmolean en Angleterre, au musée national d’archéologie au Portugal et au musée Bode-Museum en Allemagne ainsi que pour des organismes internationaux tels que l’Unesco ou la Nordic World Heritage Foundation. Elle a pris la direction du musée départemental Arles antique en 2020, lui permettant ainsi de conjuguer son intérêt pour la recherche et sa passion pour les musées.

🔹 Aurélie Martin est la responsable du service restauration. Spécialisée en peintures, elle est diplômée de l’École Supérieure d’Art d’Avignon en 2001 en conservation-restauration d’œuvre d’art. Elle a rejoint l’équipe de l’ACRM en décembre 2003. Avant son intégration, son parcours en conservation-restauration de peinture a permis l’acquisition d’une connaissance et d’un savoir-faire atypique dans le domaine de la peinture. Ces expériences vont de la copie de tableaux ou peinture murale jusqu’à la restauration de peinture sur tous supports et de cadres sculptés et recouverts de feuilles d’or ou d’argent.

Son arrivée au sein de l’équipe de l’ACRM correspond à un besoin de diversité de propositions en matière de réintégrations picturales pour mosaïques fines tel que cela a pu être réalisé sur les « Monstres Marins » de Lambèse en Algérie ou bien le « Jugement de Paris » du Musée du Louvre ou bien encore la « Mosaïque aux îles d’Haïdra » provenant de Tunisie.

🔹 Hafed Rafaï travaille sur les sites archéologiques d’Arles depuis septembre 1986. Il est en poste à l’atelier de conservation-restauration du Musée départemental Arles antique depuis 1991. Il est technicien spécialisé en conservation-restauration de pavements antiques. Ses expériences du terrain archéologique et sa connaissance pratique de manutention d’œuvres lourdes et fragiles apportent des garanties à nos interventions.

Par ailleurs son savoir-faire s’appuyant sur de nombreuses années de pratique renforce les capacités d’adaptation dans l’équipe de l’atelier. Hafed Rafaï a développé en effet une grande pratique technique des différentes étapes d’interventions de conservation-restauration de mosaïques des sites jusqu’à leur présentation sans oublié les cas de dé-restauration de mosaïques du Musée du Louvre comme de la « Mosaïque aux îles d’Haidra » provenant de Tunisie.

Communiqué