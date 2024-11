Abdellatif Mekki agressé et brûlé au visage : Avis de recherche émis contre les suspects

Des avis de recherche ont été émis contre deux frères, habitant à El Ouardia, dans le cadre de l’enquête ouverte suite à l’agression de l’ancien ministre de la Santé et secrétaire général du parti « Âmal w Injaz » Abdellatif Mekki.

Abdellatif Mekki a été agressé à son domicile et souffre de brûlures chimiques aux yeux, au visage et au cou ayant nécessité son transport à l’hôpital des grands brûlés, précise son parti dans un communiqué publié ce mercredi 20 novembre 2024, en affirmant que cet « incident n’est pas une attaque isolée, ayant été commis par l’un de ses voisins, qui, avec ses frères, a déjà été impliqué dans des agressions similaires contre Abdellatif Mekki et sa famille».

La même source a indiqué que plusieurs plaintes avaient déjà été déposées contre ces dernier, « mais elles n’ont pas été prises au sérieux par les autorités sécuritaires et judiciaires », lit-on encore dans le communiqué publié par le parti qui a appelé à une enquête urgente

Et d’ajouter : « le manque de fermeté dans l’application de la loi a encouragé les agresseurs ce qui a transformé l’affaire d’un simple litige à un litige visant à porter atteinte à Abdellatif Mekki et à sa famille, ce qui soulève des interrogations quant à l’existence de parties qui seraient derrière les agresseurs et qui les protégeraient…».

Le ministère public près le tribunal de première instance de Tunis a pour sa part ouvert une enquête et a autorisé les agents du district sécuritaire de Sidi Béchir d’émettre des avis de recherche contre les deux frères visés par une plainte déposée hier par Abdellatif Mekki, qui a affirmé avoir été agressé par ces derniers avec une substance liquide qui ont causé de brûlures aux yeux, au visage et au cou.

Selon Mosaïque FM, citant une source proche du dossier, une descente a été effectuée au domicile des deux frères, mais ces derniers étaient absents, ce qui a conduit à l’émission d’avis de recherche.

Y. N.