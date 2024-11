La jeune réalisatrice tunisienne Nour Ben Salem «privée» des JCC

Malgré son succès dans de nombreux festivals internationaux, le court-métrage ‘‘Palestine Islands’’ du couple tuniso-français Nour Ben Salem et Julien Menanteau n’a pas été inscrit au programme de la 35e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) qui se tiendront du 14 au 21 décembre 2024. Allez savoir pourquoi !

Ce film est une production franco-jordanienne de 2023. Tourné dans le camp des réfugiés de Awdet, à Amman, il évoque le drame du peuple palestinien à travers une fiction poignante de force et de vérité.

‘‘Palestine Island’’ a certes déjà été sélectionné plus de 82 fois durant la période 2023-2025, que ce soit en France ou à l’étranger (Amérique du Nord, Suède, Canada, Turquie, Belgique, Koweït, Norvège, Suisse, Italie, Mexique, Inde, Canada, Maroc, Emirats arabes unis, Grèce, Algérie, Tchéquie, Grande Bretagne, Indonésie, Albanie, Australie, Azerbaïdjan, Maroc, Allemagne, Japon, Danemark, Chine, Afrique du Sud et Bahreïn).

Le film a également récolté une vingtaine de prix et de récompenses. Mais sa jeune coréalisatrice tunisienne, Nour Ben Salem, aurait bien aimé le voir projeté dans le plus prestigieux festival de cinéma dans son propre pays. Sauf qu’elle n’appartient pas aux réseaux locaux et n’a pas de copains ou de copines au sein du comité d’organisation des JCC 2024.

Si un film réalisé par une Tunisienne, qui porte sur le drame palestinien, et dont la qualité artistique a été reconnue par plusieurs festivals dans le monde, n’a pas sa place dans le programme des JCC, on se demande sur quels critères se basent la direction de ce prestigieux festival pour établir sa sélection.

Rappelons que Kapitalis a écrit sur ce film et a dit tout le bien qu’il en pense.

I. B.