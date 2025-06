Kia EV3, «Voiture de l’Année» aux Autotrader Awards 2025

Le Kia EV3 a décroché deux distinctions majeures lors des Autotrader Drivers’ Choice Awards 2025 : le prestigieux titre de « Voiture de l’Année » ainsi que celui de « Meilleure voiture électrique grand public ».

Anciennement connus sous le nom Autotrader New Car Awards, les Drivers’ Choice Awards récompensent les véhicules dans 25 catégories. Les finalistes et les lauréats sont désignés sur la base des avis recueillis auprès de plus de 225 000 automobilistes britanniques, via une enquête en ligne. Chaque modèle est évalué selon 16 critères différents, allant de la fiabilité et des performances au design et au coût d’usage. Les propriétaires donnent également leur avis sur leur satisfaction générale et sur la probabilité qu’ils recommandent leur véhicule à d’autres.

Le Kia EV3 a conquis les conducteurs à travers le Royaume-Uni grâce à son rapport qualité-prix exceptionnel, son agencement ingénieux et son niveau de raffinement impressionnant. Les propriétaires l’ont salué comme étant le meilleur choix du segment «grand public»… et tout simplement la meilleure voiture de l’année 2025.

«C’est peut-être le modèle électrique le plus abordable de Kia actuellement, mais l’EV3 n’en reste pas moins impressionnant par son caractère premium. Il a obtenu les meilleures notes pour la qualité de ses équipements qui, combinée à un design marquant et une expérience de conduite remarquable, en font un véritable coup de cœur pour ses propriétaires», a déclaré Erin Baker, directrice éditoriale d’Autotrader.

Un propriétaire a même confié : « C’est ma première voiture électrique, et elle s’est vraiment démarquée des autres modèles pour mon budget. Elle est originale, futuriste, bourrée de fonctionnalités ingénieuses et incroyablement facile à conduire. En plus, toute la famille y tient largement. Nous l’adorons. Félicitations à Kia pour cette victoire amplement méritée.»

De son côté, Paul Philpott, président et Ceo de Kia UK Limited, a commenté : «L’EV3 a été accueilli de façon remarquable depuis son lancement. Après avoir déjà remporté les titres de Voiture de l’Année au Royaume-Uni et dans le monde pour 2025, c’est particulièrement gratifiant de voir de vrais clients le désigner Voiture de l’Année via Autotrader. Ce succès se traduit d’ailleurs dans les ventes, l’EV3 étant le modèle électrique le plus vendu du marché grand public au Royaume-Uni depuis le début de l’année, et un sérieux concurrent dans les autres canaux. Cette reconnaissance nous donne, à nous et à notre réseau, un élan supplémentaire à l’heure où nous préparons le lancement de nouveaux modèles centrés sur le client, tels que l’EV4 et l’EV5 d’ici la fin de l’année.»

Kia avait déjà été distinguée lors des Autotrader Drivers’ Choice Awards : en 2024, l’EV6 avait remporté le titre de «Meilleure voiture pour les familles». En 2023, le Soul EV avait été sacré «Meilleure voiture électrique en termes de rapport qualité-prix», tandis que l’EV6 avait été élue «Nouvelle voiture de l’année».