Meeting Amiens : Rami Rahmouni et Belhassen Ben Miled sur le podium

Sur leur lancée des mondiaux ( bassin 25m) de Budapest, Rami Rahmouni et Belhassen Ben Miled ont brillé à Amiens en accédant aux podiums des épreuves de 400m NL et 200m nages.

Rami Rahmouni a remporté sa course en 3:51.30 améliorant au passage la meilleure performance tunisienne des 15, 16 et 17 ans . Rahmouni a devancé lors de la finale six nageurs français et un belge .

Pour sa part , Belhassen Miled s’est classé 2ème sur 200m 4 nages avec un nouveau record personnel en 2:04.11apres avoir pris le meilleurs sur six nageurs français.

Nos deux nageurs disputeront le 1500m NL et le 400m 4 nages… Bonne continuation à nos remarquables nageurs.

Fédération tunisienne de natation