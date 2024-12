Tunis : Programme scientifique des vacances d’hiver à la Cité des Sciences

La Cité des Sciences de Tunis (CST) a révélé son programme scientifique, riche et varié à l’occasion des vacances d’hiver, en promettant des activités enrichissantes.

La CST a invité toutes les catégories de la société à participer à ce programme exceptionnel, notamment les jeunes, les scolaires, les étudiants, les familles, ainsi que les membres des associations de la société civile et du savoir. Venez découvrir, apprendre et vous émerveiller devant les mystères de la science : Rejoignez-nous pour des vacances d’hiver enrichissantes à la Cité des Sciences à Tunis. Ensemble, faisons de la science une aventure accessible à tous‼️

Cette initiative vise à offrir une expérience éducative et divertissante à tous les visiteurs, grâce à une série d’activités spécialement conçues pour les passionnés de science de tous âges.

1️⃣. Ateliers Thématiques Ludiques et Visites Encadrées

Tout au long des vacances d’hiver, nous proposons des ateliers thématiques ludiques couvrant divers domaines scientifiques. Les visiteurs pourront également profiter de visites encadrées aux différents pavillons scientifiques et au Planétarium de la Cité des Sciences, offrant une immersion totale dans le monde fascinant de la science et de la technologie.

2️⃣. Journées de l’Aéronautique – 6ème Édition❗

En parallèle, nous sommes heureux de célébrer la sixième édition des Journées de l’Aéronautique, et ce le 24 et 25 décembre 2024. Cet événement mettra en avant les dernières avancées dans le domaine de l’aéronautique et offrira des activités interactives, des démonstrations et des conférences animées par des experts du secteur.

3️⃣. Soirée Astronomique

Nous avons également le plaisir de programmer une soirée astronomique pour la soirée du 21 décembre 2024. Cet événement spécial comprendra des conférences, des ateliers pratiques et des observations aux télescopes du ciel nocturne, permettant aux participants de découvrir les merveilles du ciel à travers des activités variées et interactives.

4️⃣. Journée scientifique

Nous organisons également une journée scientifique en sciences de la vie et de la terre, le 28 décembre 2024.

Au rendez-vous, un programme diversifié composé d’ateliers scientifiques, d’expositions et des jeux éducatifs. Cette journée est un événement incontournable pour les passionnés des sciences de la Vie et de la Terre, les enseignants et en particulier pour les élèves leurs permettant de renforcer leurs acquis scolaires en biologie, géologie et environnement.

5️⃣. Ecole ADN Junior

La CST organise aussi une école d’hiver « ADN junior » destinée aux collégiens le 27 et 28 décembre 2024.

Cette école offre aux participants :

▪les notions de base de la biologie cellulaire et de la biologie moléculaire ;

▪les unités fondamentales des êtres vivants qui sont les cellules ;

▪les fonctions des organismes et certains programmes génétiques logés dans le noyau cellulaire.

6️⃣. Journée Scientifique Métiers Mathématiques

La CST organise avec ses partenaires le 03 janvier 2025, une journée scientifique intitulée #Mathématiques et Métiers d’Avenir.

L’objectif de cette journée est de montrer l’ubiquité des mathématiques dans le monde d’aujourd’hui, et de mettre en exergue leur importance et pertinence dans le façonnage des métiers de demain.

7️⃣. Espace Science Actualités

C’est un lieu d’exposition unique en son genre dans le but de décrypter et rendre accessibles l’actualité scientifique et ses enjeux. Espace conçu de visuels géants représentant des enquêtes, des reportages, des interviews …

Deux expositions y seront ouvertes au grand public au pavillon des expositions temporaires :

▪la Science au service des médailles ; ▪dans les coulisses du dopage.

8️⃣. Antennes Régionales de la CST

La CST annonce avec enthousiasme la réouverture de son Antenne de Tataouine après sa rénovation et son élargissement, le jeudi 2 janvier 2025, et l’inauguration de son nouvelle Antenne à Kasserine, le samedi 4 janvier 2025.

Ces ouvertures marquent une étape clé dans l’ambition de la CST de contribuer à la démocratisation de la connaissance scientifique et de l’approcher de tous les Tunisiens, en particulier les plus jeunes : pour une science et un savoir plus inclusifs et accessibles …