Journées de l’Entreprise : pour une plus grande intégration entre la Tunisie et la Libye

Le gouvernement tunisien s’emploie à réaliser la complémentarité économique entre la Tunisie et la Libye et à renforcer leur intégration, à travers l’impulsion des investissements bilatéraux et la facilitation de la circulation des personnes et des marchandises entre les deux pays, ainsi que l’élargissement des domaines de coopération (économique, culturel, social…).

C’est ce qu’a indiqué le chef du gouvernement, Kamel Madouri, lors de son intervention, vendredi 6 décembre 2024, à Sousse, à l’ouverture des travaux de la 38e édition des Journées de l’Entreprise, organisées par l »Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE) sous le thème : «L’Entreprise et les grands changements : adaptation et Opportunités», en appelant à tirer profit des changements et des évolutions enregistrées à l’échelle mondiale.

Dans son intervention, le vice-premier ministre et ministre de la Santé libyen, Ramadan Abou Jannah, présent à Sousse, a souligné la nécessité d’orienter les efforts tuniso-libyens vers le développement des législations notamment dans le secteur bancaire pour faciliter davantage les échanges commerciaux, en vue de réaliser un véritable partenariat et une complémentarité économique.

Il a appelé à renforcer la coopération culturelle et touristique ainsi que dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Il s’agit, également, de renforcer et faciliter les liaisons aériennes entre les deux pays et d’autoriser les liaisons aériennes entre la ville libyenne de Sebha et Tunis.

Le responsable libyen a relevé l’importance de renforcer la coopération bilatérale en matière de développement local et de décentralisation notamment entre les municipalités de part et d’autre des frontières, tout en appelant les sociétés tunisiennes à établir des partenariats pour la réalisation de projets en Libye et plus particulièrement au sud du pays qui «offre des opportunités prometteuses d’investissement» et de ne pas «se cantonner à l’investissement dans les régions de l’ouest et de l’est», autour des deux principales ville du pays : Tripoli et Benghazi.

Abou Jannah a, en outre, estimé que le développement des régions frontalières entre la Tunisie et la Libye, nécessite une plus grande participation de l’Algérie de manière à renforcer la stabilité régionale et de consacrer un modèle de rapprochement qui sert d’exemple à suivre aux plans arabe et régional.

En marge des Journées, un accord de coopération a été signé entre l’IACE et la Southern Development Authority (SDA), l’organisme public en charge du développement du sud de la Libye, et ce en présence de MM Madouri et Abou Janna.

