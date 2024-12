En quoi la chute du régime syrien concerne aussi la Tunisie    

La chute annoncée du régime de Bachar El-Assad préfigure des bouleversements au Moyen Orient et en Afrique du Nord, ainsi que dans le Sahel africain, ceinture sécuritaire par excellence de la Tunisie, qui doit tirer les conclusions nécessaires des changements en cours pour se replacer dans la nouvelle configuration géostratégique régionale et mondiale.

Elyes Kasri *

La débâcle et l’effondrement désormais inéluctable du régime syrien après l’oblitération quasi-totale de Gaza et l’acceptation sous la contrainte par le Hezbollah d’un cessez-le-feu sur les termes soufflés par Israël à l’émissaire américain, annoncent les prémices d’une reconfiguration géostratégique du Moyen-Orient qui n’est pas sans parallèle avec la récente escalade sur le front russo-ukrainien.

En dépit des quelques barouds d’honneur pour essayer en vain de sauver la face, l’Iran et la Russie semblent procéder à un recentrage de leurs priorités stratégiques sur leur périmètre immédiat pour assurer soit la sanctuarisation de son programme nucléaire par l’Iran ou la préservation des acquis de l’opération spéciale russe en Ukraine tout en évitant un dérapage nucléaire mutuellement dévastateur.

Avec la prochaine investiture du président Trump et la très probable relance des accords d’Abraham, ce recentrage stratégique devrait déborder sur l’Afrique du nord et le Sahel africain avec des conséquences sérieuses pour les pays et mouvements qui ont pris l’habitude de compter sur le soutien russe ou iranien.

La Chine, pour sa part, en dépit de son récent statut de géant économique, reste une puissance militaire régionale, incapable pour le moment d’exercer une influence tangible sur les bouleversements en cours dans les zones Mena et sahélienne, ceinture sécuritaire par excellence de la Tunisie, qui doit tirer les conclusions nécessaires des changements en cours pour se replacer dans la nouvelle configuration géostratégique.

* Ancien ambassadeur.