Kaïs Saïed exhorte la diplomatie tunisienne à être plus proactive    

«Le monde connait durant cette période des développements rapides et sans précédent et il est important que la diplomatie tunisienne soit proactive pour pouvoir défendre les intérêts de la Tunisie».

C’est ce qu’a déclaré le président de la république, Kais Saïed, lors d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, mercredi 11 décembre 2024, au palais de Carthage, dans une claire allusion aux tensions actuelles au Proche-Orient, en Méditerranée orientale et, notamment, la chute du régime de Bachar Al-Assad en Syrie qui ouvre une phase d’incertitude dans toute la région.

Tout en insistant sur l’importance de l’attachement aux principes fondamentaux de la politique étrangère tunisienne, le chef de l’Etat a exhorté les missions diplomatiques et consulaires à redoubler d’efforts pour offrir une assistance et des services rapides et efficaces à la communauté tunisienne à l’étranger.

Le président Saïed n’a pas cru devoir rappeler les constantes de la diplomatie tunisienne, mais on peut en citer le non-alignement, le respect de la souveraineté des Etats et la non ingérence dans leurs affaires internes, ce que la Tunisie exige également de la part de tous ses partenaires, c’est-à-dire le respect de ses choix nationaux, surtout en cette phase de bouleversements géostratégiques qui ne manqueront d’impacter notre pays à un niveau ou un autre, d’autant qu’il est situé au cœur d’une région où les tensions ne manquent pas.

I. B.