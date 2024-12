Réclamant justice pour Abir Moussi, le PDL organise un rassemblement le 22 décembre

Estimant que sa présidente Abir Moussi est victime d’une injustice, le Parti destourien libre (PDL) organise un rassemblement le 22 décembre 2024.

Le PDL a rappelé dans un communiqué publié ce jeudi 12 décembre 2024 qu’Abir Moussi est en détention depuis le 3 octobre 2023 et qu’elle risque la peine capitale étant poursuivie sur la base de l’article 72 du Code pénal.

Le Parti estime que la détention de sa présidente est arbitraire et qu’en l’absence d’un Conseil permanent de la magistrature, l’instauration d’un système judiciaire équitable et garantissant les droits et les libertés devient impossible.

Il a de ce fait décidé d’organiser un rassemblement le 22 décembre 2024 à partir de 10h devant le siège du Conseil provisoire de la magistrature : afin d’exiger la fin de la situation provisoire du système judiciaire qui a causé des injustices et conduit à l’étouffement des libertés.

Enfin, considérant que cette mobilisation sert l’intérêt suprême de la nation, le PDL a par ailleurs appelé les forces vives de la société à soutenir cette revendication légitime.

