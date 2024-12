Tunisie : L’acteur Fethi Haddaoui tire sa révérence

Le grand acteur, réalisateur et scénariste Fethi Haddaoui a tiré sa révérence, ce jeudi 12 décembre 2024, à l’âge de 63 ans.

L’annonce de son décès a bouleversé le monde artistique tunisien et a provoqué une vive émotion parmi les Tunisiens, qui lui ont rendu hommage ce soir sur la toile.

Fethi Haddaoui, figure incontournable du théâtre, du cinéma et de la télévision tunisienne a débuté très tôt dans le théâtre, au lycée Ibn-Charaf avant de suivre des études à l’Institut supérieur d’art dramatique de Tunis, où il a obtenu son diplôme pour se lancer dans une carrière d’acteur professionnel exceptionnelle.

Fethi Haddaoui laisse derrière lui un héritage artistique inégalé et le souvenir d’un homme qui a consacré sa vie à l’art et à la culture.

Le ministère des Affaires culturelles a déploré le décès de l’un des plus grand artistes tunisiens en précisant que Fethi Haddaoui est décédé après un combat contre la maladie, tout en lui rendant hommage et en présentant ses condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues.

En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Kapitalis présente également ses condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et collègues de l’artiste « immortel » Fethi Haddaoui.

Y. N.