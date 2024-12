Renforcement de la coopération militaire entre la Tunisie et la Libye

La coopération militaire entre la Tunisie et la Libye et les moyens de renforcer et de diversifier les relations dans ce secteur entre les deux pays voisins ont été au centre d’une rencontre à Tunis, le 11 décembre 2024, entre le ministre tunisien de la Défense nationale, Khaled Sehili, et le directeur des renseignements libyens, le général de brigade, Mahmoud Hamza.

Selon un communiqué du ministère, Sehili s’est félicité des excellentes relations fraternelles entre les deux peuples et a appelé à étendre la coopération militaire à la formation, à la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière, l’immigration clandestine et l’échange d’expertises afin de développer les capacités opérationnelles.

De son côté, le responsable libyen a chaleureusement salué les solides relations fraternelles qui unissent les deux pays et a souligné la nécessité de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la formation et de l’éducation, conclut le communiqué.