La Tunisie et la Libye visent à porter leurs échanges à 3,2 milliards de dinars

Des protocoles d’accord entre la Tunisie et la Libye visent à augmenter les échanges commerciaux bilatéraux de 2,3 à 3,2 milliards de dinars tunisiens. Entre autres objectifs annoncés. Et pour cela, lever les difficultés auxquelles ces échanges sont parfois confrontés.

Ces protocoles d’accord, signés samedi dernier, 7 décembre 2024, à Tripoli, entre le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abid, et le ministre libyen de l’Economie et du Commerce, Mohamed Al Hwej, portent également sur le projet de corridor terrestre continental Libye-Tunisie vers les pays d’Afrique subsaharienne; la protection et la sensibilisation des consommateurs; les programmes exécutifs liés à l’organisation et à la participation à des expositions et salons pour 2025; et les zones de libre-échange et de logistique 2025-2026.

Lors de la réunion de la commission économique mixte libyen-tunisien dans la capitale libyenne, Al-Hwej a souligné l’importance d’augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays de 3,5 milliards de dinars à 5 milliards par an, soulignant que le comité s’efforcera de surmonter les obstacles auxquels sont confrontées les entreprises et les investisseurs des deux pays.

Abid a souligné que son pays cherche à développer et à activer les accords conclus entre les deux pays de manière à accroître le volume des échanges bilatéraux et à offrir de plus grandes opportunités d’établissement de partenariats entre les commerçants et les industriels des deux pays.

Les deux parties ont convenu d’organiser une réunion entre les ministres de l’économie et du commerce de la Libye, de la Tunisie et de l’Algérie pour préparer les réunions au sommet tripartites.

I. B.