Tunisie : Saïed pointe la responsabilité des citoyens dans la détérioration de l’environnement

En recevant, mercredi 11 décembre 2024, au palais de Carthage, le ministre de l’environnement, Habib Abid, Kais Saïed, a déploré la situation lamentable et inacceptable de l’environnement et appelé à mettre fin au déversement anarchique des gravats et des déchets de construction dans les terrains vagues.

Selon un communiqué de la présidence de la république, le chef de l’Etat a mis l’accent, à cet effet, sur la nécessité de renforcer la coordination entre les différents organes de l’État, ajoutant que ce problème ne peut être réglé seulement à travers les textes de loi, mais plutôt à travers la réconciliation des citoyens avec l’espace public, soulignant la responsabilité de ces derniers dans la détérioration de l’environnement.

Il a, dans ce contexte, rappelé l’élan citoyen des Tunisiens qui se sont mobilisés au lendemain de la révolution du 17 décembre 2010 et de l’élection présidentielle de 2019, pour ramasser les déchets, citant en exemple les campagnes de nettoyage auxquelles ont pris par les enfants dans les quartiers et les établissements scolaires.

Le président Saïed a par ailleurs vivement critiqué le rendement des structures concernées par l’environnement, dénonçant une hypertrophie des institutions en charge de ce domaine qui n’a d’égal que leur manque d’efficacité.

Lors de cette réunion, le chef de l’Etat s’est enquis de l’état de l’environnement dans nombre de régions du pays, marquées par la pollution industrielle, telles que Sfax, Gabès et Gafsa, appelant à élaborer une stratégie claire pour mettre fin à cette dégradation et préserver ainsi la santé des citoyens. Dans ce contexte, il a préconisé la concrétisation de la stratégie d’extraction de l’énergie provenant des déchets qui, a-t-il dit, est une solution efficace pour réduire la pollution de l’environnement.

