La Tunisie, 2e exportateur d’huile d’olive derrière l’Espagne en 2024-2025

En tant que l’un des plus grands producteurs mondiaux d’huile d’olive et premier exportateur arabe, la Tunisie continue de renforcer sa position sur les marchés internationaux tout en générant des revenus importants et en soutenant les moyens de subsistance locaux.

Selon le Conseil oléicole international (COI), la Tunisie devrait produire 340 000 tonnes d’huile d’olive en 2024, avec une récolte totale d’olives estimée à 1,7 million de tonnes.

Les exportations tunisiennes d’huile d’olive ont bondi de 47% en novembre par rapport à la même période de l’année dernière, atteignant 14 800 tonnes et générant 281 millions de dinars tunisiens (environ 90 millions de dollars), ce qui place le pays au deuxième rang des exportateurs mondiaux pour la saison 2024-2025, derrière l’Espagne.

