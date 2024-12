La Tunisie condamne les agressions sionistes contre les territoires syriens (MAE)

Le ministère des affaires étrangères a diffusé un communiqué dans la soirée de ce mercredi 11 décembre 2024 en affirmant que la Tunisie condamne fermement les agressions sionistes contre les territoires syriens.

Le communiqué fait référence à « l’usurpation par l’entité occupante d’une partie des terres syriennes situées dans la zone tampon sur le plateau du Golan occupé, et ce, en cette période exceptionnelle traversée par la République arabe syrienne sœur ».

La Tunisie dénonce également les bombardements sionistes sur la Syrie et les attaques incessantes visant les ressources et les richesses du peuple syrien frère, ajoute le communiqué. Et d’ajouter : « Ces actes constituent une tentative désespérée de tirer parti des circonstances particulières que traverse la région pour imposer un nouveau fait accompli au service de la politique expansionniste de l’entité usurpatrice ».

Rappelons que l’Organisation des Nations Unies, a indiqué que tout déploiement militaire dans la zone de séparation entre Israël et la Syrie constitue une violation de l’accord sur le désengagement de 1974, qui doit être respecté par ses signataires, Israël et la Syrie, alors que de nombreux pays, à l’instar de la France, ont appelé Israël à se retirer de la zone tampon du Plateau du Golan, ainsi qu’au « respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Syrie ».