DDD lance le nouveau scanner intra-oral Elite sur le marché tunisien

La visite chez le dentiste est un moment détestable pour toute personne qui a une mauvaise dentition, car les soins sont souvent fastidieux, longs et parfois douloureux. Mais avec l’évolution de l’implantologie, grâce aux nouvelles technologies, les soins sont facilités, les actes accélérés et les implants gagnent en précision et en confort pour les patients.

Latif Belhedi

C’est dans cette perspective de faciliter le travail des implantologues et d’alléger les soins pour les patients, en leur faisant gagner temps et argent, que la société Digital Dental Distribution (DDD), dirigée par Amine Hadj Amor, a lancé pour la première fois sur le marché tunisien et nord-africain le nouveau scanner intra-oral Elite et le scanner facial MetiSmile de la marque Shining 3D, pionnière dans le développement de technologies de numérisation 3D, lors d’un événement organisé le samedi 7 décembre 2024 à l’hôtel Four Seasons and Resorts Gammarth, au nord de la capitale, en présence d’un grand nombre de praticiens venus découvrir et expérimenter cet équipement à la pointe de la technologie de l’imagerie et de l’impression 3D, mis sur le marché pour la première fois en Chine, en septembre 2023, et qui est désormais disponible en Tunisie, après les Emirats arabes unis et l’Egypte.

Des prothèses en harmonie totale avec les dimensions du visage

Le scanner intra-oral-scan Elite adopte la pointe de la technologie IPG (intraoral photogrammetry), plus avancée que la norme, pour capturer chaque détail de la géométrie buccale des patients édentés avec une clarté inégalée et une marge d’erreur de quelques microns qu’aucun autre instrument similaire existant actuellement sur le marché n’a encore atteint.

Grâce aux prouesses de la numérisation, l’imagerie intra-orale obtenue par l’appareil Elite atteint un grand degré de précision et de perfection qui facilite énormément le travail des implantologues et réduit d’autant les désagréments pour les patients, tout en leur garantissant des implants alliant confort, efficacité et esthétique. D’autant qu’il est désormais possible de concevoir des prothèses implanto-portées en harmonie totale avec les dimensions du visage qu’il soit souriant ou pas, détendu ou crispé. L’implantologie actuelle se soucie autant de la santé, de l’hygiène et du confort du patient que de l’esthétique de sa dentition, en tout lieu et en tout temps, le but étant qu’il porte ses implants avec le plus haut degré d’aisance et de confiance en soi, en privé comme en société.

Pour présenter les avancées technologiques et médicales qu’apporte le scanner intra-oral Elite de la marque Shining 3D, qui repousse les limites de la dentisterie implantaire, Amine Hadj Amor a bien fait de confier cette tâche à Dr Amr Elkhadem, professeur à l’Implant Academy de l’Université du Caire, qui a su allier la compétence scientifique et technique du praticien universitaire et le bagou et le sens de la formule d’un grand communicateur.

Un gain de temps, d’argent, de précision et de confort

Dr Elkhadem, qui a été parmi les premiers praticiens dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord à expérimenter ce nouveau matériel dans son propre cabinet, avec ses confrères et élèves, mais aussi ses patients, a su présenter aux praticiens présents les énormes possibilités que le scanner intra-oral Elite offre et les limites qu’il repousse en matière d’implantologie. Ainsi, bien sûr, que les gains qu’il permet aussi bien pour le médecin que pour le patient : confort, temps et argent.

Au regard de ces gains, les 60 000 dinars que le médecin débourse pour l’acquisition de cet instrument à la pointe du progrès technique sont un excellent investissement, surtout si on les compare avec les 45 000 dinars que coûte le meilleur scanner intra-oral aujourd’hui disponible sur le marché et dont la technologie est déjà largement dépassée, a expliqué Dr Elkhadem. Le praticien affirme avoir beaucoup gagné lui-même, grâce à ce scanner, dans son propre cabinet, en termes d’efficacité, de précision et de satisfaction des clients. «Le retour sur investissement est d’autant plus assuré que le praticien parvienne à maîtriser la nouvelle technologie et en mettre toutes les possibilités au service de ses patients. Sans parler de l’avancée qu’il réalise lui-même en termes de techniques implantologiques par rapport à ses collègues qui tarderont à se mettre au diapason de ces progrès», a insisté Dr ElKhadem, en répondant aux questions de ses collègues présents.

Pour lui, la numérisation des process industriels apporte de telles réponses aux besoins des praticiens que ces derniers ne peuvent pas se permettre d’être en retrait ou en retard des avancées enregistrées dans leur domaine d’activité. Plus tôt ils s’y mettent, mieux ils avancent dans leur métier et la satisfaction de leurs clients. D’autant que les «révolutions» apportées par la technologie s’accélèrent, et notamment dans le domaine de la dentisterie implantaire.

La rencontre de samedi a également été l’occasion pour les présents de découvrir, d’essayer et d’expérimenter les équipements associés à la nouvelle technologie IPG que DDD se propose de diffuser en Tunisie et en Afrique du Nord, mais aussi de de réseauter avec les meilleures compétences de leur secteur et d’améliorer leurs connaissances et savoir-faire dans cette spécialité de plus en plus exigeante et où la précision de l’acte médicale le dispute à son efficacité technique et au confort qu’il assure au patient.

Consciente de l’intérêt que les dentistes implantologues présents à l’événement accorderont à l’acquisition des nouveaux équipements, la BTE a tenu à s’associer à l’évènement en mettant en place un stand où des conseillers ont expliqué aux praticiens présents les possibilités de financement et les facilités de remboursement offertes à cet effet.