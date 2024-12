Me Msaddek dénonce le transfert de Jawher Ben Mbarek à la prison de Nabeul

Me Dalila Ben Mbarek Msaddek, membre du comité de défense des détenus dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État a dénoncé, ce mardi 10 décembre 2024, le transfert de son frère Jawher Ben Mbarek de la prison de la Mornaguia à celle de Belli à Nabeul.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Me Msaddek dénonce un transfert arbitraire et affirme que celui-ci a été décidé après que Jawher Ben Mbarek ait dénoncé les conditions de sa détention et celle de ses camarades.

« Il a dénoncé le fait qu’ils soient considérés comme des terroristes et qu’ils soient privés d’activités culturelles et sportives ainsi que leur maintien en isolement total dans leurs cellules », a noté l’avocate qui dénonce une injustice, estimant que ce transfert vise par ailleurs à limiter les visites aux détenus concernés.

Y. N.