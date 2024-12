Tunisie : Verdict dans l’affaire Hattab Ben Othmen

La justice a rendu son verdict, ce mercredi 11 décembre 2024, dans l’affaire de l’ancien président du Syndicat des agents et cadres judiciaires Hattab Ben Othmen.

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis l’a condamné à une peine de 14 ans et 3 mois de prison, ainsi qu’à des amendes financières estimée à plus de 650.000 dinars tunisiens et ce dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent, de falsification, détention et utilisation de faux documents, collecte de fonds sans autorisation… entre autres accusations.

Dans cette même affaire trois anciens membres du Syndicat des agents et cadres judiciaires ont écopé de peines allant de trois à cinq ans de prison ferme.

Y. N.