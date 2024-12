“Échos féministes by Aswat Nissa ” pour célébrer la résistance féministe

La deuxième édition du Festival Échos Féministes by Aswat Nissa, célébrant la résistance féministe contre tous les systèmes d’oppression et qui a débuté ce mardi se poursuit jusqu’au 12 décembre 2024.

Cet événement culturel artistique et citoyen rythmé par des débats, ateliers, masterclass, cinéma, théâtre et musique, met en valeur le mouvement féministe et toutes les luttes menées par les femmes pour la justice sociale et contre le colonialisme et le néolibéralisme.

Le Festival qui réunira au Rio, artistes engagés, militants et activistes de la société civile, vise à soutenir, encourager et à mettre en lumière les mouvements féministes et les combats historiques menés par les femmes dans les luttes de libération et les combats pour la liberté.

