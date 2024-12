Déclaration de la Tunisie à l’occasion du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme

La Tunisie célèbre le 10 décembre de chaque année, avec la communauté internationale, l’anniversaire du document le plus important issu des Nations Unies, qui est la Déclaration universelle des droits de l’Homme, qui, malgré les 76 ans écoulés depuis son adoption, reste la principale référence pour le système des droits de l’Homme dans le monde et un phare qui guide les peuples dans la réalisation de leurs aspirations à une vie décente et sûre.

Célébrer cet anniversaire représente une occasion pour passer en revue les progrès qui ont été réalisés dans le domaine des droits de l’Homme dans le monde, évaluer les défis et les enjeux en cours et essayer d’y trouver les meilleures solutions.

Même si les trente articles de la Déclaration ont apporté de profondes transformations dans la mise en œuvre de nombreux droits et libertés, la communauté internationale n’a pas encore réussi à garantir la concrétisation et l’application de tous les principes de cette Déclaration.

L’élargissement des écarts de développement entre les pays du monde, dans un contexte caractérisé par un système financier international injuste et l’échec du multilatéralisme à faire face aux problèmes du changement climatique, de la dette et d’autres problèmes, ainsi que la propagation des tensions et des conflits armés, constituent une source de véritables risques qui entravent le développement humain, menacent la sécurité et la paix internationales et violent les droits de l’Homme dans le monde.

La Tunisie saisit cette occasion pour réaffirmer son engagement ferme à garantir le respect total des droits de l’Homme au niveau national, son implication active dans les diverses initiatives visant à promouvoir et à protéger les droits de l’Homme aux niveaux international et régional et son ouverture à la coopération avec les divers mécanismes internationaux concernés par les droits de l’Homme.

La Tunisie, qui a été, depuis le XIXe siècle, pionnière dans la consécration des principes énoncés plus tard dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme, tient à réaffirmer son engagement à concrétiser la souveraineté du peuple qui a exprimé sa volonté libre et indépendante lors des diverses élections organisées récemment.

La Tunisie exprime sa détermination à poursuivre le chemin de sa révolution en défendant les principes de justice sociale et en luttant contre toutes les formes d’injustice, d’oppression et d’exclusion, grâce à la profonde prise de conscience exprimée par son peuple à travers son engagement continu dans la lutte de libération nationale et son adhésion à une nouvelle phase de construction et d’édification.

Convaincue que les droits de l’Homme sont indivisibles, la Tunisie réaffirme son engagement à renforcer et à développer davantage les droits économiques, sociaux et culturels de manière à répondre aux aspirations du peuple tunisien à une vie digne et sûre sans discrimination, exception ou restriction.

Face à l’injustice historique persistante subie par le peuple palestinien frère depuis plus de 76 ans, dans un déni total de ses droits nationaux fondamentaux reconnus par toutes les législations, résolutions, conventions et pactes internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l’Homme, La Tunisie réaffirme, une fois de plus, son soutien aux luttes justes et légitimes de ce peuple fier et résilient pour l’autodétermination et l’établissement de son Etat indépendant sur l’ensemble de ses territoires, avec Al-Quds Al-Sharif comme capitale.

La Tunisie renouvelle, à cette occasion, l’appel pour mettre fin à la guerre d’extermination dans la Bande de Gaza et à tenir l’entité occupante pour responsable de tous les crimes qu’elle a commis.

Communiqué MAE