Lauréats du Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression

Quatre journalistes d’expression arabe se sont vu décerner le Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression décerné par la Délégation de l’Union européenne (UE) en Tunisie.

Les journalistes, deux femmes et deux hommes, sont les lauréats de cette de la 5e édition du Prix pour des articles parus dans divers médias locaux.

Le premier est revenu à Zina Bekri pour «Le piège à mines.. Comment vivent les habitants des villages adjacents aux montagnes de Kasserine».

Le deuxième a été décerné à Rahma Behi pour «Des contributions économiques et sociales se heurtent au déni et à la trahison».

Le troisième a été attribué, ex-aequo, à Majdi Ouerfelli pour «Le harcèlement, ‘récompense’ de la dénonciation de la corruption en Tunisie» et Hamadi Maamri pour «Les transsexuels en Tunisie assiégés par la loi et rejetés par la société».

Le palmarès de cette édition a été dévoilé, hier soir, mardi 10 décembre 2024, au cours d’une cérémonie officielle organisée au Palais Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Saïd.

Le jury composé de Essia Atrous (présidente), Emna Ben Ghorbel, Hanene Zbiss et Hana Trabelsi a également décidé de décerner exceptionnellement un prix spécial «coup de cœur du jury» à deux journalistes d’expression anglaise : Achref Chibani pour son article Europe’s «Green Battery: Extraction and Dispossession of Energy Infrastructure in Tunisia’s South » et Jihen Nasri pour son article «Algeria-Tunisia gas pipeline tramples on rights of Tunisian farmers.»

La remise du prix coïncide avec la Journée internationale des droits de l’Homme, célébrée chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948.

Ce prix annuel créé en 2020 à la mémoire de la bloggeuse et activiste disparue Lina Ben Mhenni, récompense les meilleurs articles défendant les principes et valeurs de la démocratie, des libertés et des droits partagés entre la Tunisie et l’UE. Il est ouvert aux libres penseurs, journalistes, blogueurs, influenceurs et autres activistes citoyens pour une information libre, indépendante et crédible.

Tap.