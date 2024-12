Profil : Marouen Ben Slimene, le nouveau Pdg de la Poste tunisienne

Le ministère des Technologies de la Communication a annoncé, ce vendredi 13 décembre 2024, la nomination de Marouen Ben Slimene au poste de Président directeur général (Pdg) de la Poste tunisienne.

Dans son communiqué, le ministère précise que le nouveau Pdg de la Poste tunisienne Marouen Ben Slimane est titulaire d’une maîtrise en relations économiques internationales de la Faculté des Sciences économiques et de Gestion de Tunis et d’un diplôme d’études spécialisées en ingénierie juridique et financière de l’Institut supérieur de Gestion de Rennes (France), ainsi que d’un diplôme du cycle supérieur de l’École nationale d’administration de Tunis, spécialité, contrôle financier.

Marouen Ben Slimane contrôleur général des finances, de son état jouit d’une expérience professionnelle de plus de 22 ans dans le domaine, ajoute le département des Technologies de la Communication, en ajoutant que le nouveau Pdg de la Poste a, durant sa carrière, supervisé de nombreuses missions de contrôle au sein des grandes banques publiques.

Marouen Ben Slimene, qui possède de nombreuses certifications dans les domaines de la gouvernance, de l’audit, des risques et de la conformité, est diplômé de la 40e session de l’Institut de défense nationale et a également travaillé au sein de la Commission nationale d’investigation sur la corruption et la malversation.

Il occupait, avant sa nomination ce jour, le poste de directeur général de l’Agence tunisienne de formation professionnelle, indique encore la même source.

Y. N.